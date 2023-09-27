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"Вряд ли враг сможет добиться большего эффекта, чем в прошлом": военный эксперт Мусиенко об интенсивности ракетных атак РФ на Украину

27 сентября, 2023 среда
15:29
Война с Россией

Александр Мусиенко, директор Центра военно-правовых исследований, отметил, что по сравнению с прошлым годом на сегодняшний день не усматривается тенденции к увеличению количества ракет во вражеских атаках России по территории Украины

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Нужно будет проанализировать определенные возможные ракетные удары врага по сравнению с прошлым годом, чтобы понять, как это будет выглядеть в этом году. Мы знаем, что сейчас произошел один удар, не имевший поражения объектов энергетики. Это не так давно было, когда Россия применила более 40 крылатых ракет по стратегической авиации из Каспийского моря, преимущественно были ракеты Х-101, также еще и "шахеды". Я делаю выводы из этого удара, что пока тенденции к увеличению количества ракет не усматривается, по крайней мере сейчас по сравнению с прошлым годом", - отметил директор Центра военно-правовых исследований.

Александр Мусиенко не исключает, что такое состояние и сохранится. Но для того, чтобы сделать обобщение, нужно немного времени, чтобы понимать, как враг подготовился, какое количество ракет применяет по сравнению с прошлым годом.

"Наши средства ПВО действительно укрепляются, хотя должен сказать, что их все еще недостаточно. Нам нужны дополнительные системы для перекрытия определенных зон полетов ракет, а особенно "шахедов". Над этим идет работа. На состоявшейся предыдущей встрече в формате "Рамштайн"" Недавно один из основных пунктов был посвящен средствам ПВО для Украины.Мы нуждаемся не только в дополнительных системах, но и ракетах, также обеспечении того, что было поставлено.Мои прогнозы по состоянию на данный момент, что вряд ли враг ракетными атаками сможет добиться большего эффекта, чем это было в прошлом году", - резюмировал Мусиенко.

  • 21 сентября пережила две волны ракетных атак со стороны РФ. Известно о семи пострадавших в Киеве и троих в области. Украина отразила массовый ракетный удар России: 36 из 43 крылатых ракет уничтожены
  • В ночь на 23 сентября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами. В частности, враг попал в рекреационную инфраструктуру Одесщины двумя ракетами "Оникс". Над Днепропетровщиной ПВО сбило 12 "шахедов"
Украина
Россия
помощь Украине
ракетний удар
оружие для Украины
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