Пришла в больницу, где моя подруга восстанавливается после тяжелого ранения на фронте уже много месяцев, но мы сидели на скамейке, устроили пикник с вредными вкусностями, теми, что курьеры охотно везут в больницу с военными, смеялись. Рядом с этой женщиной я всегда чувствую чистую радость, как в детстве.

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А сегодня упала в эмоциональную яму, прямо на дно. Ну, потому что смеялась вчера? На тебе новости, еще и подача в лицо. Вот ракета убила ребенка во Франковщине. Вот стихотворение моего старого знакомого, выставленное его женой; где сам пропавший на поле боя автор, — пока не известно. Вот новость, что на оккупированном Джарилгаче огнем уничтожена вся заповедная зона. И все вместе накрыло так…

Конечно, война когда-нибудь закончится (или перейдет в другую форму). Но вряд ли она когда-нибудь действительно закончится внутри нас.

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Об авторе. Ирина Цилык, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН

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