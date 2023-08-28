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Война с Россией: хроника
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OPINION

Вряд ли война закончится внутри нас

Ирина Цилык
28 августа, 2023 понедельник
18:03
Мнение

Я вчера вечером чувствовала себя очень счастливой

Пришла в больницу, где моя подруга восстанавливается после тяжелого ранения на фронте уже много месяцев, но мы сидели на скамейке, устроили пикник с вредными вкусностями, теми, что курьеры охотно везут в больницу с военными, смеялись. Рядом с этой женщиной я всегда чувствую чистую радость, как в детстве.

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А сегодня упала в эмоциональную яму, прямо на дно. Ну, потому что смеялась вчера? На тебе новости, еще и подача в лицо. Вот ракета убила ребенка во Франковщине. Вот стихотворение моего старого знакомого, выставленное его женой; где сам пропавший на поле боя автор, — пока не известно. Вот новость, что на оккупированном Джарилгаче огнем уничтожена вся заповедная зона. И все вместе накрыло так…

Конечно, война когда-нибудь закончится (или перейдет в другую форму). Но вряд ли она когда-нибудь действительно закончится внутри нас.

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Об авторе. Ирина Цилык, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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