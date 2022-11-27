Вряд ли в Кремле готовы ликвидировать Лукашенко, - Тетерук
Офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" Андрей Тетерук убежден, что в Кремле не готовы нейтрализовать самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Лукашенко сейчас находится в ситуации, когда он вынужден будет выполнять приказы и действовать так, как нужно Кремлю. Поэтому увиваться ему уже никто не позволит. И самое главное то, что он это признает. Поэтому ситуация на границе с Беларусью угрожающая и сложная", – считает Тетерук.
Офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" считает, что в Кремле не готовы ликвидировать Лукашенко
"Я не думаю, что ликвидация Лукашенко будет на пользу Кремлю. Поскольку любой руководитель должен достичь определенного влияния на силовой блок государства. Ведь ситуация в самой Беларуси нестабильна. Еще каких-то два года назад Лукашенко едва удержался при власти. Поэтому, если он сейчас будет нейтрализован, может случиться так, что вооружение ВС Беларуси и правоохранительных органов можно будет использовать против самого режима Лукашенко", - добавил он.
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