Вряд ли в Кремле готовы ликвидировать Лукашенко, - Тетерук

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Лукашенко сейчас находится в ситуации, когда он вынужден будет выполнять приказы и действовать так, как нужно Кремлю. Поэтому увиваться ему уже никто не позволит. И самое главное то, что он это признает. Поэтому ситуация на границе с Беларусью угрожающая и сложная", – считает Тетерук.

Офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" считает, что в Кремле не готовы ликвидировать Лукашенко

"Я не думаю, что ликвидация Лукашенко будет на пользу Кремлю. Поскольку любой руководитель должен достичь определенного влияния на силовой блок государства. Ведь ситуация в самой Беларуси нестабильна. Еще каких-то два года назад Лукашенко едва удержался при власти. Поэтому, если он сейчас будет нейтрализован, может случиться так, что вооружение ВС Беларуси и правоохранительных органов можно будет использовать против самого режима Лукашенко", - добавил он.