Об этом в интервью Укринформу сказал постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер.

"ОБСЕ действительно предоставляет уникальную платформу благодаря своему инклюзивному членству. Возможно, ОБСЕ будет играть определенную роль, когда мирные переговоры начнутся. Пока я бы не решился утверждать, что ОБСЕ будет тем местом, где будут проходить такие переговоры. Однако я вижу потенциально возможную роль ОБ , как будет достигнута договоренность о прекращении огня", – сказал он.

Постпред США подчеркнул, что прекращение огня означает справедливый и продолжительный мир на условиях Украины.

"И это очень важный момент. И как только мы добьемся этого, в какой-то момент в будущем, тогда да, инструменты и средства ОБСЕ могут быть задействованы", - подчеркнул Карпентер.

По его словам, говорить о возможной роли ОБСЕ пока рано.

Переговоры по завершению войны в Украине: что известно

5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 стран по пути прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Саудовская Аравия как место встречи была выбрана, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Детали саммита в Саудовской Аравии – в текстовом онлайне Еспресо.