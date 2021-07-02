Вряд ли на этой сессии успеем рассмотреть, - Кравчук о законопроекте по ликвидации ОАСК
Более 2 месяцев на рассмотрение в Раде ожидает неотложный законопроект президента Зеленского о ликвидации Окружного админсуда Киева. Однако он включен в повестку дня сессии
Об этом рассказала народный депутат от "слуг народа" Евгения Кравчук. сообщает 24 канал .
По ее словам, теперь дело за профильным комитетом правовой политики.
Она предположила, что члены комитета были заняты другими законами, в частности по Высшей квалификационной комиссии судей.
"Хотелось бы рассмотреть как можно скорее, но думаю, вряд ли на этой сессии успеем. Осталось много хвостов", - подчеркнула нардеп.
По ее мнению, закон могут принять только осенью, после возвращения Верховной Рады к работе после летних каникул.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада может продлить летнюю сессию еще на неделю. По первоначальному плану последнее заседание должны были провести 16 июля.
- Напомним, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева как неотложный.
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