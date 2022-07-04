Вручение повесток в военкомат возле церквей вполне законно, - юрист Дубов

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"С юридической точки зрения вручение повесток в военкомат не содержит никаких ограничений в плане места. Вручение повестки в военкомат должно происходить уполномоченным лицом в присутствии лица, которому вручается повестка. Место вручения по законодательству нет никаких ограничений", - пояснил Дубов.

Юрист подчеркнул, что возмущение граждан по вручению повесток возле церквей вполне оправдано.

"Если же говорить о политическом и общественном аспекте относительно вручения повесток возле церквей, то возмущение граждан вполне справедливо. То есть граждане пришли в церковь удовлетворять свои религиозные потребности и в этот священный для них момент вмешивается государство. Однако действия по вручению повесток в военкомат возле церквей с точки зрения действующего законодательства законны", - подчеркнул он.

3 июля народный депутат Николай Княжицкий сообщил, что во Львове возле церквей военкомат вручает повестки мужчинам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb