Вручение повестки не является мерой наказания, законодательство не нарушает, - юрист Звягинцева

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Что касается вручения повесток в случаях нарушения законодательства, мобилизация не является средством или мерой наказания лица. Если есть основания привлечь лицо к административной или уголовной ответственности, именно это и будет сделано. Повестка вручается, если человек военнообязан, то во время военного положения и мобилизации может быть вручена повестка, однако это не будет мерой наказания. Бесспорно, если человек немотивирован идти в войска, это влияет на качество исполнения им воинского долга. Однако если лицо проверено и состоит на военном учете, саму повестку могут вручить и нарушением законодательства, конечно, в этом не будет", - пояснила юрист.

Мария Звягинцева отметила, что нужно смотреть заполнена ли повестка правильно, указана ли фамилия, имя и отчество, какой именно вид этой повестки. Потому что никто не отождествляет повестку и мобилизацию, вручение повестки может касаться уточнения учетных данных в территориальном центре комплектования или прохождения медицинской комиссии. И уже после прохождения медицинского осмотра лицу могут вручить боевую повестку, то есть призыв на военную службу.

"Также нужно обратить внимание вручена ли повестка уполномоченным лицом, представителем территориального центра, от работодателя за городом работы и в повестке есть вся необходимая информация: определено лицо, вид повестки, подпись и печать уполномоченного лица. Если повестку вручили в общественном городе, ресторане, на пляже или блокпосту, то в этом нарушение закона нет. Ни закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, ни другие законодательные акты не определяют, в каком месте законно или незаконно вручать повестку. Если повестка оформлена должным образом, то появиться в территориальном центре у человека возникает обязанность и за уклонение от этой повестки действительно может наступать уголовная ответственность", - отметила юрист.

Звягинцева добавила, что существуют четыре вида повесток: уточнение учетных данных, прохождение медицинской комиссии, повод на срочную службу, но во время военного положения призыв срочников не проводится и боевая повестка мобилизационного распоряжения. Следует отметить, что за уклонение от первых упомянутых видов повесток лицо несет административную ответственность, а если лицо проигнорирует мобилизационную повестку, это может быть расценено как уголовная ответственность.

22 мая Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации в Украине до 23 августа 2022 года.

Вступившими в силу 12 июня 2022 года изменениями в закон о мобилизации расширен перечень категорий граждан с правом отсрочки от призыва на военную службу.

Ранее центр противодействия дезинформации опроверг самые распространенные фейки о вручении повесток от военкомата. В частности, о вручении повесток на улице, не получении фактического сообщения и командировки на войну сразу после повестки

По закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" граждане Украины обязаны являться на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в повестках руководителей этих центров

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