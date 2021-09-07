ВРП уволила судью Верховного суда Гусака
Высший совет правосудия уволил судью Кассационного административного суда в составе Верховного суда, а также еще пять судей Украины
Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.
"На заседании Высшего совета правосудия 7 сентября рассмотрены материалы об освобождении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке", - говорится в сообщении.
Так, ВРУ решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке шесть судей, а именно:
- Гусака Николая Борисовича - с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;
- Билык Анну Алексеевну - с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области;
- Линник Оксану Сергеевну - с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области;
- Лабан Галину Васильевну - с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда;
- Савков Светлану Владимировну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда;
- Колотила Онуфрия Александровича - с должности судьи Черновицкого апелляционного суда.
В общей сложности с начала 2021 года, по общим основаниям, освобождены 118 судей: 116 - из заявления об отставке, второй связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию.
- Напомним, ранее Высший совет правосудия получила заявление об отставке судьи Николая Гусака из Верховного Суда.
- Впоследствии, Высший совет правосудия освободила пятерых судей, двое из них - судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.
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