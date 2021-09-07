ВРП уволила судью Верховного суда Гусака

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

"На заседании Высшего совета правосудия 7 сентября рассмотрены материалы об освобождении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке", - говорится в сообщении.

Так, ВРУ решила уволить в связи с подачей заявлений об отставке шесть судей, а именно:

Гусака Николая Борисовича - с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;

Билык Анну Алексеевну - с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области;

Линник Оксану Сергеевну - с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области;

Лабан Галину Васильевну - с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда;

Савков Светлану Владимировну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда;

Колотила Онуфрия Александровича - с должности судьи Черновицкого апелляционного суда.

В общей сложности с начала 2021 года, по общим основаниям, освобождены 118 судей: 116 - из заявления об отставке, второй связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию.

Напомним, ранее Высший совет правосудия получила заявление об отставке судьи Николая Гусака из Верховного Суда.

Впоследствии, Высший совет правосудия освободила пятерых судей, двое из них - судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

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