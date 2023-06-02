Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно сообщению, такое решение было принято на заседании ВРП в пятницу, 2 июня, и поддержано всеми ее членами.

"Рассмотрев представление заместителя генерального прокурора, Высший совет правосудия (ВРП) дал согласие на отстранение от совершения правосудия судьи, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в ОГП.