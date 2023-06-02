ВРП отстранила от осуществления правосудия судью Тандыра, сбившего нацгвардейца на блокпосту
Высший совет правосудия отстранил от осуществления должностных обязанностей судью Алексея Тандыра, который в конце мая сбил нацгвардейца на блокпосте
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Согласно сообщению, такое решение было принято на заседании ВРП в пятницу, 2 июня, и поддержано всеми ее членами.
"Рассмотрев представление заместителя генерального прокурора, Высший совет правосудия (ВРП) дал согласие на отстранение от совершения правосудия судьи, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в ОГП.
- Правоохранители сообщили о подозрении главе Макаровского районного суда Киевской области Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб нацгвардеец . Утверждается, что водитель был в нетрезвом состоянии.
- Сам судья отрицает , что употреблял алкоголь за рулем.
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