В каком-то километре от Марсового поля, где лежат герои.

Небо синее, как глаз Божий. Чисто-чистое.

Воздух, кажется, застыл густым киселем и его приходится раздвигать руками. Красная алыча млеет в тени темно-зеленых веток. Никто ее не ест, но и не давит ногами. Ибо сколько ей того счастья — добавлять красного в пиксельные узоры земли.

А на все это смотрит Господь Бог и Его новопреставленные Ангелы с заскорузлыми от долгой войны руками. И душами. Ангелы уселись на башню-кампанилу, возвышающуюся над Храмом Покрова Пресвятой Богородицы, и едят алычу.

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Такой тихий день с густым, как кисель, воздухом. Звенят трамваи, жара спадает все ниже.

И Ангелы хотят посмотреть на свой Львов. С Лычакова его хорошо видно. А красная алыча на траве обозначает кровь. Или им с башни только так кажется?

Что все красное — то кровь… над Марсовым полем синее небо прогибается от веса, а ветер убежал и забыл шевелить знамена. Тихо-тихо. Вроде бы и не было войны…

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Об авторе. Василий Зима, журналист, телеведущий Еспресо

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