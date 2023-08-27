Как будто бы и не было войны…
Ангелы хотят посмотреть на свой Львов. СЛычакова его хорошо видно
В каком-то километре от Марсового поля, где лежат герои.
Небо синее, как глаз Божий. Чисто-чистое.
Воздух, кажется, застыл густым киселем и его приходится раздвигать руками. Красная алыча млеет в тени темно-зеленых веток. Никто ее не ест, но и не давит ногами. Ибо сколько ей того счастья — добавлять красного в пиксельные узоры земли.
А на все это смотрит Господь Бог и Его новопреставленные Ангелы с заскорузлыми от долгой войны руками. И душами. Ангелы уселись на башню-кампанилу, возвышающуюся над Храмом Покрова Пресвятой Богородицы, и едят алычу.
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Такой тихий день с густым, как кисель, воздухом. Звенят трамваи, жара спадает все ниже.
И Ангелы хотят посмотреть на свой Львов. С Лычакова его хорошо видно. А красная алыча на траве обозначает кровь. Или им с башни только так кажется?
Что все красное — то кровь… над Марсовым полем синее небо прогибается от веса, а ветер убежал и забыл шевелить знамена. Тихо-тихо. Вроде бы и не было войны…
Об авторе. Василий Зима, журналист, телеведущий Еспресо
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