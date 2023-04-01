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Время вседозволенности Павла закончилось: за его действия также несет ответственность митрополит Онуфрий, - митрополит ПЦУ Драбинко

1 апреля, 2023 суббота
21:03
война с Россией

Митрополит ПЦУ Александр Драбинко отметил, что именно по поручениям митрополита Онуфрия действовал митрополит Павел

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Время вседозволенности, которое было у владыки Павла закончилось, несмотря на его связи с олигархами и политиками. Все когда-то заканчивается, и здесь оно заканчивается логично. Митрополит Павел не является главой Лавры. Он человек, управляющий делами от имени настоятеля. Ответственность должно также нести руководство Лавры", - заметил Драбинко.

Митрополит Драбинко напомнил, что владыка Павел не руководитель религиозной организации УПЦ (МП) Киево-Печерской лавры. Руководителем Лавры является настоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий Березовский.

"Именно по его поручению действовал владыка Павел. Если есть действия, которые совершает владыка Павел, то за эти действия также несет ответственность его руководитель - владыка митрополит Онуфрий", - добавил Драбинко.

  • 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
  • 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
  • Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
  • 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
  • 31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также В УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры
  • 1 апреля митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски. Впоследствии это подтвердила СБУ.
  • Заседание суда по избранию меры пресечения митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю отложили на понедельник, 3 апреля. Впоследствии его переназначили на вечер субботы, 1 апреля.
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