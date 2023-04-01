Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Время вседозволенности, которое было у владыки Павла закончилось, несмотря на его связи с олигархами и политиками. Все когда-то заканчивается, и здесь оно заканчивается логично. Митрополит Павел не является главой Лавры. Он человек, управляющий делами от имени настоятеля. Ответственность должно также нести руководство Лавры", - заметил Драбинко.

Митрополит Драбинко напомнил, что владыка Павел не руководитель религиозной организации УПЦ (МП) Киево-Печерской лавры. Руководителем Лавры является настоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий Березовский.

"Именно по его поручению действовал владыка Павел. Если есть действия, которые совершает владыка Павел, то за эти действия также несет ответственность его руководитель - владыка митрополит Онуфрий", - добавил Драбинко.