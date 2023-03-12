Если бы у нас сейчас продолжала работать сеть прокремлевских телеканалов, поверьте, уже было бы что-нибудь похожее. Вспомните те времена, когда вместо фокусировки на враге, мы со скоростью света распространяли всяческую хрень о внутренних проблемах. Медведчук-ТВ нам очень хорошо помогали в этом. Помогали так, что часто мы этого не замечали и превращались в полезных пропагандистов в его руках против себя самих.

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Есть ли у нас проблемы? Да есть. Их не могло не быть. Если присмотреться хорошо, то их можно найти в любом отделении любой воинской части. В материальном мире нет ничего идеального

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Есть ли у нас проблемы? Да есть. Их не могло не быть. Если присмотреться хорошо, то их можно найти в любом отделении любой воинской части. В материальном мире нет ничего идеального. Значит ли это, что о проблемах не следует говорить? Надо. Но только для того, чтобы решать проблемы, а не разгонять ср*чи и дискредитировать друг друга. Тем более дискредитировать что угодно, что связано с обороной государства.

Перед тем, как писать какую-нибудь фигню о внутренних невзгодах, подумайте о том, с какой целью вы это делаете. Для того чтобы решать проблему или для того, чтобы вылить стакан дерьма на наше государство через свою страницу в фейсбук?

Война продолжается, противник не отступает. Для его капитуляции нам еще предстоит сделать как много. Время разума, а не эмоций.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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