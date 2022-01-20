Время РФ для привлечения войск сократилось до часов, - Минобороны Литвы
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что России нужно всего несколько часов на привлечение сил для военных действий
Об этом пишет LRT.
"Теперь это время (на привлечение военных сил РФ, - ред.) минимальное. Это время наступает тогда, когда наблюдаются конкретные приготовления, такие как атака, применение силы. Если в прошлом году мы могли это наблюдать это в течение месяца, то теперь все сократилось до часов", - заметил Анушаускас.
Министр отметил, что решение о применении российских войск не требует согласования в течение длительного времени, а во время учений российско-белорусских "Запад-2021" в последние годы происходит масштабная передислокация и концентрация воинских частей.
"Наш исторический опыт, европейский исторический опыт показывает, что "скидки" агрессорам никогда не останавливали их действия. И я думаю, что такое может произойти и сейчас - если будет сделано очень много скидок (России, - ред.), это только активизирует агрессора" , - подчеркнул глава Минобороны Литвы.
По его словам, военная эскалация России по отношению к Украине полностью реальна.
"Россия будет оказывать давление максимально, использовать все средства, я думаю, что в ближайшее время она активизирует военные элементы против Украины, чтобы переговоры были более благоприятными. Это практика агрессоров, это не новость в истории", - добавил Арвидас Анушаускас.
- Напомним, президент США Джо Байден допустил возможность нового вторжения РФ в Украину и заявил, что в таком случае США увеличат количество войск на украинских границах. Он также заявил, что президент России Путин заплатит "серьезную и высокую цену" за вторжение в Украину, но отметил, что к "незначительному вторжению" могут отнестись иначе.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что нет никакой разницы между небольшим и полноценным вторжением в Украину, комментируя слова президента США Байдена о вероятном вторжении РФ в Украину.
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