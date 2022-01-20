Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Время РФ для привлечения войск сократилось до часов, - Минобороны Литвы

Время РФ для привлечения войск сократилось до часов, - Минобороны Литвы

20 января, 2022 четверг
16:07
война с Россией Арвидас Анушаускас

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что России нужно всего несколько часов на привлечение сил для военных действий

Об этом пишет LRT.

"Теперь это время (на привлечение военных сил РФ, - ред.) минимальное. Это время наступает тогда, когда наблюдаются конкретные приготовления, такие как атака, применение силы. Если в прошлом году мы могли это наблюдать это в течение месяца, то теперь все сократилось до часов", - заметил Анушаускас.

Министр отметил, что решение о применении российских войск не требует согласования в течение длительного времени, а во время учений российско-белорусских "Запад-2021" в последние годы происходит масштабная передислокация и концентрация воинских частей.

"Наш исторический опыт, европейский исторический опыт показывает, что "скидки" агрессорам никогда не останавливали их действия. И я думаю, что такое может произойти и сейчас - если будет сделано очень много скидок (России, - ред.), это только активизирует агрессора" , - подчеркнул глава Минобороны Литвы.

По его словам, военная эскалация России по отношению к Украине полностью реальна.

"Россия будет оказывать давление максимально, использовать все средства, я думаю, что в ближайшее время она активизирует военные элементы против Украины, чтобы переговоры были более благоприятными. Это практика агрессоров, это не новость в истории", - добавил Арвидас Анушаускас.

  • Напомним, президент США Джо Байден допустил возможность нового вторжения РФ в Украину и заявил, что в таком случае США увеличат количество войск на украинских границах. Он также заявил, что президент России Путин заплатит "серьезную и высокую цену" за вторжение в Украину, но отметил, что к "незначительному вторжению" могут отнестись иначе.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что нет никакой разницы между небольшим и полноценным вторжением в Украину, комментируя слова президента США Байдена о вероятном вторжении РФ в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Литва
Читайте также:
Олексій Арестович
title.author
18 января, 2022 вторник
Крысы с корабля. Как лгал и почему из Банковой бежал Арестович?
19 января, 2022 среда
Под ОПУ стягивают автобусы с силовиками, - Гончаренко
Російсько-білоруські навчання
19 января, 2022 среда
РФ почти завершила стягивание войск к границе с Украиной: в регионе сейчас более 127 тыс. российских военных, - CNN
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.2
    Покупка 28.2
    Продажа 28.47
  • EUR
    Покупка 31.92
    Продажа 32.34
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
20 января
17:51
PR
Автовыкуп во Львове: что обязательно знать о процедуре
17:36
Из-за российской угрозы Эстония увеличит оборонительные расходы на €380 млн
17:36
Энтони Блинкен
Блинкен о встрече с Лавровым: думаю, мы сможем выяснить, готова ли Россия к мирному разрешению конфликта на Востоке Украины
17:34
Эксклюзив
"Нам многое вспомнят": политолог Саакян считает, что во время интеграции в ЕС и НАТО будет много требований к Украине
17:26
В Печерском районе Киева произошел пожар, есть потерпевшая
17:25
Обещали иностранцам легализацию и требовали $2100: в Киеве разоблачили группу мошенников
17:08
Скопление российских войск у границ Украины: спутники Maxar сделали новые снимки полигонов РФ
17:04
"Ман Юнайтед" решил подобрать скандального чемпиона мира, которого выгоняют из "Барселоны"
17:02
коралловий риф
У берегов Таити обнаружили 3-километровый "первозданный" коралловый риф
16:58
Алексей Лупин
НБУ: В 2022 году Украина временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала
16:56
В Украину идут порывистый ветер, снег и сильные морозы, - синоптик Наталья Диденко
16:49
Лукас Ранжел
Россия хочет напасть на Полтаву, - бразильский футболист "Ворсклы" рассказал о предчувствиях войны
16:48
Порошенко суд
Киевсовет призвал власть прекратить политическое преследование Петра Порошенко, оппозиционных политиков и независимых СМИ
16:47
В Киеве разоблачили фотографа с сообщницей, подделывавших COVID-сертификаты и дипломы
16:34
Эксклюзив
ЗРК
Украине нужно "антиоружие" для подавления атак со стороны России уже сейчас, - экс-замначальника Генштаба ВСУ
16:33
Space Entertainment Enterprise
К 2024 году в космосе построят первую киностудию и спортивную арену
16:24
КМДА
Выделят более 110 млн грн на укрепление обороноспособности города: Киевсовет одобрил программу "Защитник Киева"
16:22
латвия солдаты
Латвия готова предоставить Украине летальные и нелетальные вооружения
16:22
Прокуратура Грузии отказалась признавать Саакашвили пострадавшим
16:18
Эксклюзив
порошенко суд
"Банковая может зачистить всю оппозицию, чтобы Зеленский переизбрался": политэксперт не исключает условного срока для Порошенко с целью недопуска к выборам
16:07
PR
Mega Millions разыграет $376 миллионов в ночь с пятницы. Узнайте, как принять участие из Украины
16:07
Госрегулирование цен на продукты не повлияет на инфляцию, - НБУ
15:57
ВСУ и Минобороны установили 20 января Днем чествования защитников Донецкого аэропорта
15:57
НАТО проведет масштабные учения за полярным кругом с участием 35 тыс. военных
15:55
ФИФА внесла революционные изменения в трансферные правила
15:53
экономика
Нацбанк пересмотрел прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8% до 3,4%
15:53
таблетки Merck
Около 30 компаний планируют выпустить для бедных стран более дешевый аналог COVID-таблеток Merck
15:32
WhatsApp
WhatsApp испытывает функцию паузы для голосовых сообщений
15:32
Более 300 тыс. книг: в Украине за прошлый год литературой обеспечили 616 библиотек
15:30
Эдуард Хегер
Премьер Словакии пояснил позицию страны по Крыму после того, как вице-премьер назвал полуостров российским
15:30
НБУ
НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых и ухудшил прогноз инфляции на 2022 год
15:22
Япония разработала робота с искусственным интеллектом, который сможет задерживать правонарушителей
15:18
Вместо шести кубиков - шесть ящиков пива: Фьюри ответил на критику своей физической формы
15:16
Эмине Джапарова
Джапарова: уже более 40 стран-участниц назначили координаторов по работе Крымской платформы
15:16
Театр, бассейн, позолота, стриптиз: расследователи Навального обнародовали фото "дворца Путина"
15:08
Анонс
Digital Start Day: какие специальности и навыки в digital будут востребованы в 2022 году
15:08
Центрабанк России
Центральный Банк России предложил запретить криптовалюты в стране
15:08
Судья Соколов, объявивший меру пресечения Порошенко, ушел в отпуск
15:06
Конгресc США
В Конгресс США внесли третий законопроект по санкциям против России: они касаются Путина, всех членов правительства и пропагандистов
14:50
Дмитрий Кулеба
Нет никакой разницы между небольшим и полноценным вторжением в Украину, - Кулеба
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV