Время РФ для привлечения войск сократилось до часов, - Минобороны Литвы

Об этом пишет LRT.



"Теперь это время (на привлечение военных сил РФ, - ред.) минимальное. Это время наступает тогда, когда наблюдаются конкретные приготовления, такие как атака, применение силы. Если в прошлом году мы могли это наблюдать это в течение месяца, то теперь все сократилось до часов", - заметил Анушаускас.



Министр отметил, что решение о применении российских войск не требует согласования в течение длительного времени, а во время учений российско-белорусских "Запад-2021" в последние годы происходит масштабная передислокация и концентрация воинских частей.



"Наш исторический опыт, европейский исторический опыт показывает, что "скидки" агрессорам никогда не останавливали их действия. И я думаю, что такое может произойти и сейчас - если будет сделано очень много скидок (России, - ред.), это только активизирует агрессора" , - подчеркнул глава Минобороны Литвы.



По его словам, военная эскалация России по отношению к Украине полностью реальна.



"Россия будет оказывать давление максимально, использовать все средства, я думаю, что в ближайшее время она активизирует военные элементы против Украины, чтобы переговоры были более благоприятными. Это практика агрессоров, это не новость в истории", - добавил Арвидас Анушаускас.

Напомним, президент США Джо Байден допустил возможность нового вторжения РФ в Украину и заявил, что в таком случае США увеличат количество войск на украинских границах. Он также заявил, что президент России Путин заплатит "серьезную и высокую цену" за вторжение в Украину, но отметил, что к "незначительному вторжению" могут отнестись иначе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что нет никакой разницы между небольшим и полноценным вторжением в Украину, комментируя слова президента США Байдена о вероятном вторжении РФ в Украину.

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