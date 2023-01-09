Об этом сообщает talkSPORT .

По словам промоутера британца Фрэнка Уоррена, он направил команде украинца проект контракта, в котором изложены требования команды Тайсона Фьюри относительно боя. Он подчеркнул, что Александру Усику следует поспешить с подписанием соглашения, поскольку его ждут обязательные претенденты по всем трем версиям - британцы Джо Джойс, Дэниел Дюбуа и хорват Филипп Хргович.

"Мы отправили им проект контракта. Вот где мы находимся. Сейчас нужно действовать очень, очень быстро, потому что время работает против нас", - сказал Уоррен.

Он добавил, что поединок запланирован на март 2023 года.

"Я хочу сделать этот бой в марте. Этого желает и сам Фьюри. Если устроить поединок в марте, это максимально подогреет интерес к еще одному мегафайту, который состоится осенью", - отметил Уоррен.

Он признался, что предпочел бы, чтобы бой состоялся в Лондоне, но решающим при выборе места проведения поединка будет финансовое предложение, которое получат боксеры.

"Я согласен с тем, что это сражение должно было бы состояться в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Но вспомните историю. Мохаммед Али и Джордж Форман сражались в Заире, у нас были легендарные бои - "Триллер в Маниле", даже поединки на Ямайке. Бои проходят там, откуда поступают лучшие финансовые предложения. Так же будет и в случае с Усиком и Фьюри", – пояснил Уоррен.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

24 декабря Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в начале 2023 года.

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