"Время подписать книжный закон": в соцсетях устроили флешмоб к годовщине принятия закона о запрете российской издательской продукции
Пользователи соцсетей, среди которых известные писатели, издатели, общественные и политические деятели, устроили флешмоб с призывом подписать закон 2309-IX о запрете российского книжного импорта
Об этом сообщает инициатива "Украинская книжная революция".
Участники акции, к которой уже присоединились Оксана Забужко , Валерий Пекарь , Владимир Вятрович , Тамара Гориха Зерня, Анна Гопко, Игорь Козловский, издатели Антон Мартынов , Александр Красовицкий , Виктор Круглов , Юлия Орлова и другие, размещают в соцсетях рисунок известного художника Титова с призывом к президенту и хештегом #ЧасПодписатьКнижныйЗакон
"Издательская продукция агрессора - это тоже оккупация. Господин президент, поддержите позицию парламента, книжного сообщества и гражданского общества. Выполните свой конституционный долг. Защитите наше культурное пространство от "русского мира", - пишут участники флешмоба.
Что было раньше
Закон 2309-IX разработан совместно представителями гражданского общества, издательского сообщества и власти и принят 306 голосами депутатов парламента 19 июня 2022 года. Ровно год назад, 20 июня, закон был передан на подпись президенту, но он до сих пор не подписан.
Закон запрещает импорт и распространение издательской продукции из России и Беларуси, предусматривает издание книг в Украине на языке оригинала или в переводе на украинский язык, языки ЕС или коренных народов Украины, перекрывает возможности ввоза изданий антиукраинского содержания.
В мае сокоординатор движения "Пространство свободы" и лидер инициативы "Украинская книжная революция" Тарас Шамайда подал президенту Украины петицию с призывом безотлагательно подписать закон, который за считанные дни набрал необходимые 25 тысяч подписей.
"Ситуация, когда парламент, книжная отрасль и гражданское общество единодушны в поддержке Закона 2309-IX, и только отсутствие вашей подписи позволяет России и дальше разрушать наш книжный рынок, непонятна и неприемлема", - говорится в петиции .
"Часть третья статьи 94 Конституции Украины определяет: если Президент в течение 15 дней не подписал закон или не вернул его в парламент с замечаниями, закон считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован". Господин президент, подпишите Закон 2309-IX. Сделайте этот исторический шаг. Освободите, наконец, книжную отрасль от "русского мира", – призывают граждане главу государства.
С 30 мая петиция находится на рассмотрении президента.
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