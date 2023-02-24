Время переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной еще не наступило, – Шольц

Об этом, как пишет Німецька хвиля, он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF в четверг, 23 февраля.

Олаф Шольц отметил, что сейчас Россия понимает под переговорами только капитуляцию Украины, поэтому переговоры без результата.

"Если сказать, что сейчас должны начаться переговоры, то это ни к чему не приведет. Нужно понимать, что российский президент допускает лишь одну форму переговоров, а именно – что кто-то безоговорочно капитулирует и он добьется выполнения всех своих целей", – – сказал Шольц.

Олаф Шольц выразил надежду на то, что когда-нибудь наступит момент, когда справедливые переговоры станут возможными, приемлемыми для украинцев и приведут к правильным результатам.

В то же время канцлер Германии добавил, что он намерен и дальше разговаривать с Путиным, чтобы "объяснить ему, что все на самом деле не так, как он это видит". Таким образом, он отреагировал на петицию "Манифест мира" представительницы Левой партии Сары Вагенкнехт и поборницы прав женщин Алисы Шварцер. В петиции высказан протест против поставок вооружений Украине и содержится призыв к переговорам.