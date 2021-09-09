Время обострения на Донбассе: оккупанты 11 раз нарушили "тишину", ранены два украинских военных
За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
В направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.
Неподалеку Павлополь противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка.
У Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести.
В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из запрещенных минского договоренностями образцов вооружения.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 утра, 9 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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