"Время наступило": Кулеба призвал Запад наложить санкции в РФ

Об этом он рассказал в видеообращении на странице МИД Украины.



По словам министра, Украина работает над созывом международных встреч и использованием всех механизмов для сдерживания РФ.



Он отметил, что украинская сторона понимает, что Россия пытается ее провоцировать. Однако Украина проявляет выдержку, чтобы предотвратить развертывание вооруженного конфликта.



"Я сегодня ночью провел несколько телефонных разговоров с госсекретарем США, министрами иностранных дел Канады, Великобритании, с руководителем внешней политики ЕС. Ключевая тема была санкции", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.



Глава МИД отметил, что главным вопросом является то, когда они будут введены.



"Наша позиция четкая: пора применять санкции против России", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Украинская делегация в ТКГ осудила признание Россией "Л/ДНР" и анонсировала консультации с ОБСЕ и странами Нормандской четверки.

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