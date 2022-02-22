"Время наступило": Кулеба призвал Запад наложить санкции в РФ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с представителями стран Запада введение санкций против РФ по признанию ею "Л/ДНР"
Об этом он рассказал в видеообращении на странице МИД Украины.
По словам министра, Украина работает над созывом международных встреч и использованием всех механизмов для сдерживания РФ.
Он отметил, что украинская сторона понимает, что Россия пытается ее провоцировать. Однако Украина проявляет выдержку, чтобы предотвратить развертывание вооруженного конфликта.
"Я сегодня ночью провел несколько телефонных разговоров с госсекретарем США, министрами иностранных дел Канады, Великобритании, с руководителем внешней политики ЕС. Ключевая тема была санкции", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Глава МИД отметил, что главным вопросом является то, когда они будут введены.
"Наша позиция четкая: пора применять санкции против России", - подчеркнул он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.61
Покупка 28.61Продажа 29.23
-
EUR
Покупка 32.32Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное