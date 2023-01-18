Об этом он сказал 18 января на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Время наступило. Украина настоятельно нуждается в большем количестве вооружений. Я лично за поставку танков Украине", - заявил Мишель.

Он отметил, что Евросоюз будет помогать Украине "столько, сколько понадобится".

"Мы продолжим помогать Украине в военном плане, и мы увеличим возможности Европейского фонда мира", – пообещал глава Евросовета.

Украина получит 14 единиц британских танков Challenger 2 , около 300 единиц бронетехники разных типов, артиллерию и высокоточные ракеты.

Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО последуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

17 января Финляндия заявила о готовности принять участие в коалиции стран, которые передадут Украине танки Leopard.

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