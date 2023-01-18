"Время наступило": глава Евросовета заявил о необходимости немедленно предоставить Украине танки
Глава Европейского совета Шарль Мишель выступил за поставку Украине танков и подчеркнул, что это нужно сделать как можно скорее
Об этом он сказал 18 января на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
"Время наступило. Украина настоятельно нуждается в большем количестве вооружений. Я лично за поставку танков Украине", - заявил Мишель.
Он отметил, что Евросоюз будет помогать Украине "столько, сколько понадобится".
"Мы продолжим помогать Украине в военном плане, и мы увеличим возможности Европейского фонда мира", – пообещал глава Евросовета.
- Украина получит 14 единиц британских танков Challenger 2 , около 300 единиц бронетехники разных типов, артиллерию и высокоточные ракеты.
- Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО последуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
- 17 января Финляндия заявила о готовности принять участие в коалиции стран, которые передадут Украине танки Leopard.
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