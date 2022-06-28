Об этом Светлана Тихановская сказала в своем видеообращении.

"Президент Зеленский сказал, что если кто-то из тех, кто запускает российские ракеты с территории Беларуси, надеется избежать ответственности, то не ошибается, это действительно так, все ответственны за военную агрессию, за использование белорусской земли в качестве полигонов для российской техники, за насилие против украинцев и белорусов будут нести справедливую ответственность. И это будет Лукашенко и его приспешники, а не весь белорусский народ", - заявила Тихановская.

Она уважает слова Зеленского, что от белорусов сейчас очень многое зависит. "И это действительно так. Именно поэтому белорусы делают все возможное – и в Украине, и в Беларуси, и во всем мире, чтобы защитить независимость и суверенитет наших стран", - сказала белорусский оппозиционер.

"И народ Украины, и народ Беларуси имеют свои национальные интересы. И сейчас они совпадают, потому что оба наших народа хотят вернуть мирную жизнь, избавиться от российской оккупации и окончательно победить диктатуру как явление. Наши народы сейчас поддерживают друг друга. И задача политиков – помочь им в этом, не разъединить в спорах, потому что это будет способствовать только врагу, - считает Светлана Тихановская. - Белорусы сделают все возможное, чтобы помочь Украине. Нам ничего не нужно в ответ, кроме уважения нашего пути, уважения нашего опыта и нашего права быть самими собой – белорусами".

28 июня дипломат Роман Бессмертный в эфире Еспресо заявил , что Лукашенко не контролирует собственную армию.

Президент России Владимир Путин на встрече с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко заявил, что все вопросы относительно Союзного государства согласованы

Глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что Лукашенко не пойдет на прямую конфронтацию с Украиной, но оптимизирует провокационные действия на границах.

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