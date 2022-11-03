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"Время коммуникаций, а не ярких витрин": Зеленский обратился к энергокомпаниям и местным властям по поводу отключений и экономии электричества

3 ноября, 2022 четверг
23:37
Общество Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал национальной задачей Украины пережить российский энерготеррор, подчеркнув, что действия оккупантов свидетельствуют об их слабости

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание - это наша национальная задача, одна из основных сейчас. Сам факт, что Россия прибегла к террору против энергетики, свидетельствует о слабости врага. Они не могут победить Украину на поле боя и потому пытаются вот так сломать наших людей – унизить украинцев, ударить по духу нашего народа, по сопротивлению наших людей. Верю, что это России не удастся", - сказал Зеленский.

Президент также призвал местные власти и энергокомпании более тщательно общаться с населением насчёт экономии электричества и графиков отключений.

"Сейчас важно, чтобы сохранялась наша способность к совместным действиям. Поэтому сегодня я хочу обратить внимание на две вещи. Первое – внимание местных властей. Пожалуйста, во всех городах и общинах Украины следите, чтобы не было ненужного использования электричества. Сейчас точно не время для ярких витрин, вывесок, реклам и прочего подобного освещения. Также обращаюсь к энергокомпаниям - специально публично, чтобы это все услышали. Пожалуйста, активнее разъясняйте людям, когда и почему вы отключаете ту или иную улицу, тот или иной район. Сейчас время именно таких микрокоммуникаций. Люди имеют право знать. И если потребители обращаются и сообщают о той или иной несправедливости в энергообеспечении, пожалуйста, реагируйте на это немедленно. Работайте вместе с местными властями", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что подход к отключениям должен быть справедливым и понятным.

"Если кто без света по восемь или десять часов, а через дорогу подключено все вместе с уличным освещением, то это однозначно несправедливо. Надо делать все, чтобы отключения были предсказуемыми и вполне понятными для потребителей", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что РФ не прекращает ударов по энергообъектам Украины, а по состоянию на вечер 3 ноября отключить электричество пришлось около 4,5 млн потребителей в Киеве и десяти областях.

"Российские удары по нашей энергетике, по нашим энергообъектам не прекращаются ни на сутки. Этой ночью иранскими дронами был атакован Кривой Рог. Такой российский террор должен получить - и точно получит - мощный глобальный ответ. В целом по стране поражения объектов энергетики есть в разных областях - это объем генерации и транспортировки электричества, который обеспечивает миллионы людей.Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей. Запорожская область, Сумщина, Кировоградская область, Харьковщина, Черниговщина, Хмельницкая, Черкасская область. Также возможны отключения в других регионах", - сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский
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