Время, когда "мы живем в учебнике по истории"

Что можно сделать, чтобы лучше понять, почему по украинцам ударила война? Правильно, перечитать приключенческий роман "Тигролевы" Ивана Багряного. Именно это каждый десять лет неизменно делает телеведущая, автор сценариев и голос многих медиапроектов Леся Вакулюк.

О том, почему так увлекается этим романом, Леся рассказала в леткости для проекта мобильного приложения LitCom "U Голос: Книжное укрытие".

Годы со времени появления романа проходят, а актуальность, как по математическому графику, только растет. Особенно сейчас, когда мы, по словам Леси Вакулюк, "сами живем в учебнике по истории" и являемся свидетелями жестокости российских захватчиков. Именно сейчас и можем, говорит она, осознать, как правдиво прозвучала настоящая причина ссылки на Колыму главного героя Багряного Григория Многогрешного: за то, что он "любил свой несчастный край и народ".

Очарованная мужеством и мудростью главного героя, в своем матерстве Леся цитирует такие слова Григория во время бегства из злосчастного влечения с арестантами: "Лучше умирать бегущей, чем жить гния!".

Этот лозунг становится началом великого приключения героя, «грех» которого разве что в любви к родине, и может, в конце концов, еще раз объяснить всем, кто до сих пор в таких объяснениях нуждается, почему России не по силам сломать украинцев ударами по инфраструктуре, убийствами, угрозами, травлей и манипуляциями.

Страницы испытаний, которые придают воодушевления и так четко намекают на настоящее, вылились в получасовой литкаст, прослушать который можно на одном дыхании. Здесь и о Зеленом Клине на Дальнем Востоке, которому в свое время справлялись полтора миллиона украинцев, и об удельном украиноязычности одесситов, и о длительной русификации и то, почему среди украинцев до сих пор встречаются "Артемы" и "Никиты" вместо Артемив и Микит.

Прослушать литкаст Леси Вакулюк вы можете в мобильном приложении LitCom: https://litcom.page.link/CKho .