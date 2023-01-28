Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

"В США звучит вопрос: Что с нашими деньгами, потому что мы фактически создаем возможность для Украины выжить и бороться, поэтому хотим знать, насколько это действительно доходит до украинских граждан и не аккумулируется ли чиновниками в собственных целях? Скажем, в политических целях, чтобы потом красиво выглядеть на выборах, или коррупционных, чтобы потом вложить деньги и жить после войны, горя не зная, но за деньги американских налогоплательщиков. Вот, кто-то скажет, что это внешнее управление. Но это не так, это контроль за собственными деньгами", – отметил журналист.

Виталий Портников сравнил, что это как разговор с подростком, которому родители дают деньги на определенные нужды, а не для трат на вредные вещи.

"Поэтому, и с украинским государственным аппаратом сейчас будут разговаривать именно таким тоном. Время, когда можно было транжирить деньги, для представителей украинской власти заканчивается. Начинается время ответственности, которое закончится таким финалом для многих этих людей, о котором они даже не могли подозревать, когда решили пойти во власть. Это только начало, мы увидим полную реконструкцию всей украинской власти, которая после окончания войны будет всеобъемлющей и будет испытывать такой характер, которого мы себе даже и не представляем. И дальше, после войны, этот украинский бюджет будет наполняться деньгами американских и европейских налогоплательщиков, и никто не позволит тратить его на коррупционные нужды. Знаете, когда люди позволяли себе заниматься коррупцией за американский счет, то американцы никогда не колебались; таких людей задерживали даже в президентских резиденциях и привозили в Соединенные Штаты на суд. Но мы не такая страна с какой-то диктатурой, которая не доверяет праву, и об этом надо всегда помнить", - сказал Портников.