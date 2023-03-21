Время господства россиян в Крыму подходит к концу, - полковник ВСУ Селезнев
Полковник ВСУ Владислав Селезнев убежден, что в ближайшее время Украина сможет провести успешное контрнаступление, что позволит освободить оккупированный Крым
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"У меня плохие новости для путинских оккупантов, которые пока еще царствуют на территории временно оккупированного Крыма. Их господство в Крыму подходит к концу и будет прекращено успешным контрнаступлением Вооруженных Сил Украины. Ведь то, что произошло этой ночью в Джанкое, является свидетельством того, что Украина имеет ресурсы для того, чтобы наносить точечные удары по базам рашистов в Крыму", - пояснил Селезнев.
Полковник ВСУ отметил, что Джанкой является ключевым транспортным узлом для российской армии.
"Джанкой является ключевым железнодорожным узлом для логистики российской армии. Именно через Джанкой проходят все дороги в Крыму. Поэтому россияне активно используют этот город для того, чтобы переправлять технику для войны против Украины. Также на территории Джанкоя находится мощный логистический хаб", - добавил он. .
- Поздним вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр НК", которые везли по железной дороге в Джанкое.
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