Время господства россиян в Крыму подходит к концу, - полковник ВСУ Селезнев

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"У меня плохие новости для путинских оккупантов, которые пока еще царствуют на территории временно оккупированного Крыма. Их господство в Крыму подходит к концу и будет прекращено успешным контрнаступлением Вооруженных Сил Украины. Ведь то, что произошло этой ночью в Джанкое, является свидетельством того, что Украина имеет ресурсы для того, чтобы наносить точечные удары по базам рашистов в Крыму", - пояснил Селезнев.



Полковник ВСУ отметил, что Джанкой является ключевым транспортным узлом для российской армии.



"Джанкой является ключевым железнодорожным узлом для логистики российской армии. Именно через Джанкой проходят все дороги в Крыму. Поэтому россияне активно используют этот город для того, чтобы переправлять технику для войны против Украины. Также на территории Джанкоя находится мощный логистический хаб", - добавил он. .

Поздним вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр НК", которые везли по железной дороге в Джанкое.