"Время думать над правильными решениями": директор Института будущего назвал санкции США против Тупицкого сигналом для судей КСУ
Исполнительный директор Украинского института будущего, политолог Вадим Денисенко назвал санкции США против отстраненного от должности главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его жены "предупреждением" для людей, "де-факто заблокировавших работу КСУ"
Такое мнение Денисенко высказал в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"На первый взгляд очень странный выбор персон, против которых были наложены санкции США - Андрей Портнов и Александр Тупицкий. О Портнове мы не слышали уже год, а Тупицкого фактически нет в информационном пространстве, и вдруг против них вводятся санкции. С точки зрения логики, для имплементации Минских договоренностей, а это одна из ключевых тем переговоров президентов США Байдена и России Путина, нужен Конституционный суд. Можно сделать это и без КСУ, но это будет трудно и полузаконно, поэтому санкции против Тупицкого - санкции, которые должны предупредить людей, которые де-факто заблокировали работу КСУ, что пора разблокироваться и думать над правильными решениями", - сказал Денисенко.
Политолог добавил, что действия США должны стать сигналом ко всем, даже бездействующим, членам Конституционного суда Украины, поскольку санкции наложены не только на Александра Тупицкого, но и на его жену.
"Прежде всего, санкции будут иметь психологическое значение. У Тупицкого нет бизнеса, который бы чем-то занимался на территории США. Это психологическое давление и для многих членов КСУ это будет весомым аргументом. Что касается Портнова, в его характере было бы сейчас не спрятаться, а перейти в политическую контратаку. Но политики у нас строятся прежде всего благодаря телевидению, и я думаю, что конкуренты Портнова по этому политическому полю не допустят его к телеканалам - это прежде всего Евгений Мураев с каналом "Наш" и с группой каналов "Интер" Юрий Бойко, – сказал Денисенко.
- Напомним, США ввели санкции против отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого и его супруги, а также против Андрея Портнова – экс=первого заместителя главы Администрации президента Януковича.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.16
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.71
- Актуальное
- Важное