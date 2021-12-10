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"Время думать над правильными решениями": директор Института будущего назвал санкции США против Тупицкого сигналом для судей КСУ

10 декабря, 2021 пятница
21:26

Исполнительный директор Украинского института будущего, политолог Вадим Денисенко назвал санкции США против отстраненного от должности главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его жены "предупреждением" для людей, "де-факто заблокировавших работу КСУ"

Такое мнение Денисенко высказал в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"На первый взгляд очень странный выбор персон, против которых были наложены санкции США - Андрей Портнов и Александр Тупицкий. О Портнове мы не слышали уже год, а Тупицкого фактически нет в информационном пространстве, и вдруг против них вводятся санкции. С точки зрения логики, для имплементации Минских договоренностей, а это одна из ключевых тем переговоров президентов США Байдена и России Путина, нужен Конституционный суд. Можно сделать это и без КСУ, но это будет трудно и полузаконно, поэтому санкции против Тупицкого - санкции, которые должны предупредить людей, которые де-факто заблокировали работу КСУ, что пора разблокироваться и думать над правильными решениями", - сказал Денисенко.

Политолог добавил, что действия США должны стать сигналом ко всем, даже бездействующим, членам Конституционного суда Украины, поскольку санкции наложены не только на Александра Тупицкого, но и на его жену.

"Прежде всего, санкции будут иметь психологическое значение. У Тупицкого нет бизнеса, который бы чем-то занимался на территории США. Это психологическое давление и для многих членов КСУ это будет весомым аргументом. Что касается Портнова, в его характере было бы сейчас не спрятаться, а перейти в политическую контратаку. Но политики у нас строятся прежде всего благодаря телевидению, и я думаю, что конкуренты Портнова по этому политическому полю не допустят его к телеканалам - это прежде всего Евгений Мураев с каналом "Наш" и с группой каналов "Интер" Юрий Бойко, – сказал Денисенко.

  • Напомним, США ввели санкции против отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого и его супруги, а также против Андрея Портнова – экс=первого заместителя главы Администрации президента Януковича.
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Содержательно с Кристиной Яцкив
Александр Тупицкий
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