Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Время для Путина
OPINION

Время для Путина

Игорь Гулик
8 февраля, 2023 среда
20:02
Мнение

Американский рокер, актер с украинскими корнями Ленни Кравиц метко заметил, что "время является удивительной штукой. Его так мало, когда опаздываешь, и так много, когда ждешь"

Как раз в яблочко. Потому что здесь эстонская разведка сообщила, что российский диктатор убежден, что время играет ему на руку в войне против Украины, и, наконец, почти всего мира. Контроверсионный вывод, потому что все зависит от точки зрения. Хотя, по-моему, Путин и спешит, — чего стоят мантры роспропаганды об очередном "нумерологическом" наступлении, приспособленном к 24 "лютому", — и в то же время опаздывает.

Эстонцы в своем докладе пишут: "Путин тянет время, считая, что Украина и Запад истощатся раньше России". Ну, о "истощении" уже было сказано немало, и если уж откровенно, то говорить об истощении можно именно относительно России. Потому что война в Украине наоборот, как это цинично не звучит, подтолкнула западную экономику, встряхнула ее, заставив переориентироваться не только в энергетическом секторе (речь идет о нефте- и газозависимости Европы), но и в других сферах. В частности, – оборонке. Из воображаемой угрозы, которую раньше изображали, я бы сказал, в акварельных красках, и то, в большинстве своем, философы и футурологи, Московия стала реальным монстром, концентрированным, наглядным злом, с которым нельзя договариваться или говорить о каком-то общем будущем.

Из воображаемой угрозы, которую раньше изображали, я бы сказал, в акварельных красках, и то, в большинстве своем, философы и футурологи, Московия стала реальным монстром, концентрированным, наглядным злом, с которым нельзя договариваться или говорить о каком-то общем будущем

Скептики, разводившиеся об "иллюзорности" западных санкций, вынуждены теперь признавать полную несостоятельность российской экономики жить в условиях экономической удавки. Расходы российского бюджета в прошлом году выросли на две трети, а доходы (через нефтяное и газовое эмбарго) упали на треть.

Читайте также: Как в России попытаются косплеить украинский Майдан

Ощутит ли это рядовой путинский фанат из русской глубинки? Пожалуй, да. Пересмешники рассказывают, что российская колбаса подорожала до невиданных высот из-за элементарной вещи: там нет собственного производства оболочек для этого "стратегического" продукта, который ассоциируется с конкретной цифрой "2.20".

Пересмешники рассказывают, что российская колбаса подорожала до невиданных высот из-за элементарной вещи: там нет собственного производства оболочек для этого "стратегического" продукта, который ассоциируется с конкретной цифрой "2.20"

Поэтому со временем у Путина все же проблема. В определенном смысле бункерный дед находится в цейтноте: сил для наступления – мало, а вот ВСУ уже осваивают новую западную технику наступления – весь танковый зверинец, дальнобойные ракетные установки и так далее.

Эстонцы правильно заметили, что в арсенале Путина остался "пропагандистский империализм", но все чаще и чаще в эфире московитских телеканалов мы слышим истерические намеки на "вероятность поражения", а также уже ошалевшие идеи ударить по Жешуву или даже по Британии. Конечно, когда такие вещи проговариваются публично, то, наверное, для них сначала создается почва в кулуарных разговорах политиков или военных. Но, опять же к времени, — его не вернешь назад. И то, что когда-то мог позволить себе даже захирелый СССР, — теперь нельзя для путинской России. Поэтому когда балтийские разведчики разочарованно констатируют, что в московской политтусовке даже не просматривается намека на "горбачева" или "ельцина", означает лишь одно: "В потенциальной постпутинской России нет ни одной значительной группы, которая исповедовала бы демократические ценности".

Читайте также: Истерическая война

Может, поэтому Путин считает, что время играет ему на руку. В то же время даже он не может вычислить, как поведут себя те, кто сейчас кажется лояльными и преданными диктатору, и когда они решатся нанести удар для воплощения своих политических намерений. Ему не по силам также иметь вполне определенное представление о степени сопротивляемости регионов, которые лишь на первый взгляд (как и бизнес-элиты) кажутся "спокойными" и "удовлетворенными". И, как, в конце концов, решат сыграть те же Кадыров или Пригожин со своей ПВК "Вагнер", когда запахнет жареным?

Поэтому время для Путина – не больше, чем то, что ему, как говорится, "написано". И еще, оно прекрасный учитель, который, однако, убивает своих учеников.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Экономика
Украина
Владимир Путин
санкции против России
война с Россией
Читайте также:
аерозольні гранати К-51
8 февраля, 2023 среда
Возле Водяного россияне сбросили на позиции ВСУ запрещенные аэрозольные гранаты "К-51", - Генштаб
7 февраля, 2023 вторник
Путин накапливает ракеты, чтобы ударами по мостам и железной дороге поразить эшелоны с переданным Украине оружием, - военный эксперт Селезнев
7 февраля, 2023 вторник
В ISW объяснили, почему РФ спешит с новым масштабным наступлением в Украине
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.61
    Покупка 39.61
    Продажа 40.3
  • EUR
    Покупка 42.01
    Продажа 42.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
8 февраля
20:56
Новая почта
В марте "Новая почта" откроет отделение в Литве
20:30
США в ООН заявили, что поставки Украине оружия для самозащиты не мешают прекращению войны
20:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:12
Обновлено
Россия ударила двумя ракетами по Черниговщине. Два человека погибли
20:06
В Федерации биатлона опровергли информацию о возвращении в сборную Украины спортсменки, выехавшей в Россию после 24 февраля
20:00
Обзор
Победные новости 350-го дня войны: еще больше ракет и Gepard для ВСУ, новые санкции против РФ и поверженный Чкалов
19:39
Россияне нанесли ракетный и 37 авиационных ударов, более 40 раз били из РСЗО и грабили гражданских в оккупации, - Генштаб
19:33
Во время контрнаступления в окрестностях Бахмута украинские воины ликвидировали подразделение россиян
19:09
Лунин сыграет за "Реал" в финале клубного ЧМ, для этого нужно победить "Аль-Ахли"
19:07
Свет
В Одесской области улучшается ситуация с энергоснабжением, - Укрэнерго
18:57
Порошенко привез помощь разведчикам на северный фронт: угроза возрастает, но и мы уже другие
18:53
Оккупанты запугивают украинцев, что без роспаспорта невозможно будет владеть имуществом, - мэр Мелитополя Федоров
18:48
F-16
Надеюсь, что вопрос поставки самолетов в Украину будет поднят во время февральского "Рамштайна", - дипломат Линкявичюс
18:43
"Порушил вопрос об F-16": Кулеба поговорил о предоставлении боевых самолетов с главой МИД Нидерландов
18:34
Россияне обстреляли Херсон, погиб мирный житель
18:33
Нардеп Вениславский: на сегодняшний день нет угрозы наступления на Киев или повторных широкомасштабных действий РФ
18:20
Морские пехотинцы за день уничтожили 31 оккупанта, 10 БМП и 2 танка
18:10
Обновлено
Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III
18:06
OPINION
О суровой правде глобального бытия
18:00
Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу исследовать, какие самолеты Великобритания может передать Украине
17:59
"Интересно, что чувствуют Гитлер и Путин, когда уничтожают целые города", - Усик признался, кому хотел бы залезть в голову
17:33
ГСЧС: сообщения о риске мощного землетрясения в Киеве распространяют, чтобы вызвать панику у населения
17:30
"Рух" победил миланский "Интер" в юношеской Лиге УЕФА
17:26
Эксклюзив
Превращение Энергоатома в АО во время войны вызывает много вопросов, - экс-глава Госинспекции ядерного регулирования Плачков
17:18
"Вскоре": Кулеба анонсировал отправку Украине Великобританией танков Challenger и другой помощи
16:59
В Киеве демонтировали советский памятник летчику Чкалову
16:56
Эксклюзив
Ротации в Министерстве обороны никак не повлияют на поставку оружия Украине, - военный эксперт Свитан
16:50
Шольц заявил, что "публичные соревнования" в поставках оружия Украине вредят единству партнеров
16:23
Оккупанты предлагают ежемесячные выплаты по 4 тыс. рублей за учебу украинских детей в фейковых университетах
16:05
"Это крылья для нашей свободы": Зеленский в парламенте Великобритании призвал предоставить Украине боевые самолеты и назвал пилотов ВСУ королями
16:00
OPINION
Автоиммунное заболевание сильно снижает наши шансы на победу
15:42
В книжных магазинах Москвы начали продавать новые карты РФ с четырьмя оккупированными областями Украины
15:25
Дело МН17: прокуроры нашли доказательства того, что Путин утвердил поставки ракеты террористам "ДНР"
15:20
Эксклюзив
Россияне никогда не выйдут на административные границы Донецкой области, – военный эксперт Свитан
15:07
Эксклюзив
Путин втянул себя в войну на истощение, – военный эксперт Самусь
15:01
Скандал в Минобороны: Резников анонсировал перезапуск антикоррупционного управления
14:58
Эхо землетрясения в Турции зафиксировали системы сейсмического мониторинга двух украинских АЭС, - Энергоатом
14:31
Обновлено
Враг ночью атаковал тяжелой артиллерией Никопольщину
14:21
Оккупанты обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области, повреждена многоэтажка
14:16
Эксклюзив
Путин готов бросать на убийство 100 тыс. россиян ежемесячно, - военный эксперт Свитан
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV