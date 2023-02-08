Как раз в яблочко. Потому что здесь эстонская разведка сообщила, что российский диктатор убежден, что время играет ему на руку в войне против Украины, и, наконец, почти всего мира. Контроверсионный вывод, потому что все зависит от точки зрения. Хотя, по-моему, Путин и спешит, — чего стоят мантры роспропаганды об очередном "нумерологическом" наступлении, приспособленном к 24 "лютому", — и в то же время опаздывает.

Эстонцы в своем докладе пишут: "Путин тянет время, считая, что Украина и Запад истощатся раньше России". Ну, о "истощении" уже было сказано немало, и если уж откровенно, то говорить об истощении можно именно относительно России. Потому что война в Украине наоборот, как это цинично не звучит, подтолкнула западную экономику, встряхнула ее, заставив переориентироваться не только в энергетическом секторе (речь идет о нефте- и газозависимости Европы), но и в других сферах. В частности, – оборонке. Из воображаемой угрозы, которую раньше изображали, я бы сказал, в акварельных красках, и то, в большинстве своем, философы и футурологи, Московия стала реальным монстром, концентрированным, наглядным злом, с которым нельзя договариваться или говорить о каком-то общем будущем.

Из воображаемой угрозы, которую раньше изображали, я бы сказал, в акварельных красках, и то, в большинстве своем, философы и футурологи, Московия стала реальным монстром, концентрированным, наглядным злом, с которым нельзя договариваться или говорить о каком-то общем будущем

Скептики, разводившиеся об "иллюзорности" западных санкций, вынуждены теперь признавать полную несостоятельность российской экономики жить в условиях экономической удавки. Расходы российского бюджета в прошлом году выросли на две трети, а доходы (через нефтяное и газовое эмбарго) упали на треть.

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Ощутит ли это рядовой путинский фанат из русской глубинки? Пожалуй, да. Пересмешники рассказывают, что российская колбаса подорожала до невиданных высот из-за элементарной вещи: там нет собственного производства оболочек для этого "стратегического" продукта, который ассоциируется с конкретной цифрой "2.20".

Пересмешники рассказывают, что российская колбаса подорожала до невиданных высот из-за элементарной вещи: там нет собственного производства оболочек для этого "стратегического" продукта, который ассоциируется с конкретной цифрой "2.20"

Поэтому со временем у Путина все же проблема. В определенном смысле бункерный дед находится в цейтноте: сил для наступления – мало, а вот ВСУ уже осваивают новую западную технику наступления – весь танковый зверинец, дальнобойные ракетные установки и так далее.

Эстонцы правильно заметили, что в арсенале Путина остался "пропагандистский империализм", но все чаще и чаще в эфире московитских телеканалов мы слышим истерические намеки на "вероятность поражения", а также уже ошалевшие идеи ударить по Жешуву или даже по Британии. Конечно, когда такие вещи проговариваются публично, то, наверное, для них сначала создается почва в кулуарных разговорах политиков или военных. Но, опять же к времени, — его не вернешь назад. И то, что когда-то мог позволить себе даже захирелый СССР, — теперь нельзя для путинской России. Поэтому когда балтийские разведчики разочарованно констатируют, что в московской политтусовке даже не просматривается намека на "горбачева" или "ельцина", означает лишь одно: "В потенциальной постпутинской России нет ни одной значительной группы, которая исповедовала бы демократические ценности".

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Может, поэтому Путин считает, что время играет ему на руку. В то же время даже он не может вычислить, как поведут себя те, кто сейчас кажется лояльными и преданными диктатору, и когда они решатся нанести удар для воплощения своих политических намерений. Ему не по силам также иметь вполне определенное представление о степени сопротивляемости регионов, которые лишь на первый взгляд (как и бизнес-элиты) кажутся "спокойными" и "удовлетворенными". И, как, в конце концов, решат сыграть те же Кадыров или Пригожин со своей ПВК "Вагнер", когда запахнет жареным?

Поэтому время для Путина – не больше, чем то, что ему, как говорится, "написано". И еще, оно прекрасный учитель, который, однако, убивает своих учеников.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

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