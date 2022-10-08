Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Время для переговоров с Россией, вероятно, наступит, но это точно не сейчас. Путин несерьезно воспринимает переговоры. Его условие - капитуляция Украины. Когда соответствующее время наступит, США и Украине нужно будет очень тщательно проконсультироваться. И все же США не склоняли Украину к переговорам, когда она была в невыгодном положении, и я не считаю, что США должны или будут прибегать к этому", - сказал Дэниэл Фрид.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров".

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле заявили, что для переговоров с Украиной придется ждать смены действующего президента страны Владимира Зеленского.

В России была предложена альтернатива переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

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