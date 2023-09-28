Временный глава МКИП Карандеев назвал звания народного и заслуженного артиста Украины архаизмом

Об этом в интервью "Суспільному" сказал временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

По его словам, профессиональное отличие должна давать профессиональная среда, а не политики, поэтому систему, по которой президент Украины соответствующим указом присваивает звание деятелям культуры, нужно пересмотреть.

Отвечая на вопрос, будет ли Карандеев инициировать отмену этих званий, чиновник сказал: "Однозначно, я буду это инициировать. Я считаю, что это определенный архаизм. И это не способствует мотивации к росту профессионального уровня украинских деятелей искусства".

Он напомнил, что звания также предполагают прибавку к зарплате.

"Для сферы бюджетной, в частности для работников государственных и коммунальных учреждений культуры, мотивация этих званий заключается еще в том, что они дают прибавку к зарплате. Плюс 20% за звание заслуженного артиста и 40% за звание народного артиста или художника. Это важный фактор" , – сказал Карандеев.

В то же время, по его мнению, "для большинства артистов, воспитанных еще в традициях почитания, заложенных много лет назад, финансовая составляющая не является определяющей".

"Для них более важна ментальная составляющая, которая стоит за этим званием", - сказал и.о. главы Минкульта.