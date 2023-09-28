Временный глава МКИП Карандеев назвал звания народного и заслуженного артиста Украины архаизмом
Звания народного и заслуженного артиста Украины являются архаизмом и не способствуют мотивации к профессиональному росту деятелей искусства, поэтому эти отличия следует отменить
Об этом в интервью "Суспільному" сказал временный исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
По его словам, профессиональное отличие должна давать профессиональная среда, а не политики, поэтому систему, по которой президент Украины соответствующим указом присваивает звание деятелям культуры, нужно пересмотреть.
Отвечая на вопрос, будет ли Карандеев инициировать отмену этих званий, чиновник сказал: "Однозначно, я буду это инициировать. Я считаю, что это определенный архаизм. И это не способствует мотивации к росту профессионального уровня украинских деятелей искусства".
Он напомнил, что звания также предполагают прибавку к зарплате.
"Для сферы бюджетной, в частности для работников государственных и коммунальных учреждений культуры, мотивация этих званий заключается еще в том, что они дают прибавку к зарплате. Плюс 20% за звание заслуженного артиста и 40% за звание народного артиста или художника. Это важный фактор" , – сказал Карандеев.
В то же время, по его мнению, "для большинства артистов, воспитанных еще в традициях почитания, заложенных много лет назад, финансовая составляющая не является определяющей".
"Для них более важна ментальная составляющая, которая стоит за этим званием", - сказал и.о. главы Минкульта.
- 21 сентября Еспресо со ссылкой на источники в Минкульте сообщал, что Верховная Рада затягивает принятие во втором чтении законопроекта о механизме лишения звания народного и заслуженного артиста Украины.
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