Временный е-Документ на период военного положения появился в приложении "Дия"

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров .



Документ будет доступен всем пользователям "Дии". Для его получения нужно только обновить приложение.



Документ запустили потому, что не все граждане, которые с началом полномасштабного вторжения РФ эвакуировались в безопасные области, имеют бумажные документы. Цифровой документ будет действовать на период военного времени.

Напомним, 10 марта правительство утвердило порядок использования документа.

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