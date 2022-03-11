Временный е-Документ на период военного положения появился в приложении "Дия"
В приложении "Дия" на период военного времени был добавлен временный цифровой документ, содержащий паспортные данные и РНУКПН
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров .
Документ будет доступен всем пользователям "Дии". Для его получения нужно только обновить приложение.
Документ запустили потому, что не все граждане, которые с началом полномасштабного вторжения РФ эвакуировались в безопасные области, имеют бумажные документы. Цифровой документ будет действовать на период военного времени.
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