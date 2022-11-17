Центр, который может вместить 96 человек, находится в реколлекционном доме Высшей семинарии, пишет Gazeta.pl со ссылкой на РАР.

Первые жители центра для беженцев в Олтажеве прибыли 18 октября. Преимущественно это матери с детьми, которые до этого жили в уже закрытом центре социальной помощи беженцам в Кречках.

Ректор Высшей паллотинской семинарии в Олтажеве и в то же время директор центра отец Мирослав Майзнер сказал, что заведение состоит из двух частей. Первая – жилая. Она имеет 48 комнат с санузлом, 3 гостиные и учебную комнату. Также здесь есть кухня, столовая и актовый зал. Другая часть центра – учебная. Она сейчас на ремонте. В ней будут проводить занятия с детьми.

Учебная часть также будет открыта для польских и украинских детей за пределами центра. Они смогут приходить на различные кружки, художественные и спортивные мероприятия.

"Мы воспринимаем наш центр не только как место, где можно жить и питаться, но прежде всего как место, где люди могут получить психологическую и духовную помощь, которая поможет им стать независимыми. Мы также хотим помочь им в обучении, развитии талантов и интересов, чтобы они могли пережить этот сложный период", – сказал отец Мирослав Майзнер.

Он сообщил, что в учебной части центра будут организованы тренинги для учителей. На них педагоги из Украины и Польши могут научиться адекватно реагировать на нужды детей с военной травмой.

Напомним, с середины ноября в Польше решили изменить стратегию по отношению к беженцам: помогут обустраивать модульное жилье в Украине.

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