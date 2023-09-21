Временно оккупированный Шахтерск погрязает в мусоре: россияне "мобилизовали" почти всех коммунальщиков

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Большинство работников оккупанты призвали на войну, другая часть сбежала от войны. Следовательно, вывозить мусор просто некому. Оккупационная администрация вынуждена просить уменьшить планы по мобилизации и прислать рабочую силу", - говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что оккупанты завозят на Донетчину мусор из соседнего Ростова, потому что там свалки уже переполнены, а от идеи построить новые полигоны в Ростовской области отказались из-за экологического состояния региона.