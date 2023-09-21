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Временно оккупированный Шахтерск погрязает в мусоре: россияне "мобилизовали" почти всех коммунальщиков

21 сентября, 2023 четверг
15:45
Война с Россией

Временно оккупированный россиянами Шахтерск Донецкой области тонет в мусоре, ведь его некому вывозить – захватчики забрали на фронт почти всех коммунальщиков

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Большинство работников оккупанты призвали на войну, другая часть сбежала от войны. Следовательно, вывозить мусор просто некому. Оккупационная администрация вынуждена просить уменьшить планы по мобилизации и прислать рабочую силу", - говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что оккупанты завозят на Донетчину мусор из соседнего Ростова, потому что там свалки уже переполнены, а от идеи построить новые полигоны в Ростовской области отказались из-за экологического состояния региона.

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окупанти
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