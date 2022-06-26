Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Геополитические изменения, которые мы сейчас наблюдаем, происходят и будут происходить каждые 30 лет. Поэтому ориентироваться на то, что у Грузии, Украины и Молдовы есть оккупированные территории и учитывать это при рассмотрении вступления этих стран в ЕС в НАТО является неправильной позицией. Сегодня есть оккупированные территории, завтра их не будет. Поскольку, если проанализировать, то в определенные периоды истории территории стран увеличивались или уменьшались. Поэтому я считаю, что оккупированные территории не должны стать препятствием для Украины, Грузии и Молдовы для вступления в ЕС и НАТО", – объяснил Цинцадзе.

Цинцадзе подчеркнул, что главным вопросом для Украины, Грузии и Молдовы на сегодняшний день должна быть евроинтеграция.

"Мы должны понимать, что главным на сегодняшний день является интеграция с ЕС. Завтра ситуация может измениться и стать более удобной, чтобы вернуть свои территории. Оккупированные Россией территории не будут деоккупированы. Мы согласились на то, что не будем возвращать оккупированные территории военным путем. А возвращать мирным способом означает экономически и политически развиваться", – добавил Цинцадзе.

11 июня Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но отметила, что при этом выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства. А 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".

23 июня Украина получила статус государства-кандидата по вступлению в ЕС.

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