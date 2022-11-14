Временно оккупированная часть Запорожской области осталась без электроснабжения, исчезает вода
Вечером 14 ноября на временно оккупированной части Запорожской области исчезло электроснабжение, в частности, в Васильевском, Мелитопольском и Пологовском районах
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупированные территории рашисты погрузили во тьму. Сегодня вечером исчез свет почти на всей оккупированной части Запорожской области", - написал Федоров.
Сообщается об отключениях - в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах. Мелитопольский район остался частично без электроснабжения. Исчезает и водоснабжение.
"Однако есть и хорошая новость – в городе "умолкло" пропагандистское ТВ оккупантов", - добавил городской глава Мелитополя.
- Напомним: 13 ноября с центральной площади Мелитополя исчез российский флаг, оккупационные власти заявляют, что это "профилактические работы".
- Тогда же бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что уже в январе 2023 года украинские военные освободят Мелитополь и Мариуполь.
- Мелитополь превращают в военную базу россиян. Новые колонны с оккупантами прибывают, город укрепляют, рашисты живут в гражданских помещениях и размещают технику в жилых районах.
- Мэр Мелитополя рассказал, что во временно оккупированном районе армия России разыскивает мужчин, чтобы заставить копать окопы и воевать.
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