Временно оккупированная часть Запорожской области осталась без электроснабжения, исчезает вода

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупированные территории рашисты погрузили во тьму. Сегодня вечером исчез свет почти на всей оккупированной части Запорожской области", - написал Федоров.

Сообщается об отключениях - в Энергодаре, Токмаке, Пологах, Бильмаке и окрестных селах. Мелитопольский район остался частично без электроснабжения. Исчезает и водоснабжение.

"Однако есть и хорошая новость – в городе "умолкло" пропагандистское ТВ оккупантов", - добавил городской глава Мелитополя.