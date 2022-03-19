Временно недоступен: Приват24 не будет работать до 10 утра 20 марта

Об этом банк сообщил в "Твиттере".



"Сегодня ночью (20 марта с 00:10 до 10:00) мы проводим регламентные работы с Приват24", – говорится в сообщении.



До 10 утра 20 марта платежи в Приват24 для физических лиц будут временно недоступны, уточнили в банке.

Сегодня ночью (20 марта с 00:10 до 10:00) мы проводим регламентные работы с Приват24.



В настоящее время платежи в Приват24 для физлиц будут временно недоступны.



Спасибо за понимание! — PrivatBank (@privatbankua) 19 марта 2022