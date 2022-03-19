Временно недоступен: Приват24 не будет работать до 10 утра 20 марта
ПриватБанк приостанавливает проведение платежей для физлиц в ночь с 19 на 20 марта для регламентных работ
Об этом банк сообщил в "Твиттере".
"Сегодня ночью (20 марта с 00:10 до 10:00) мы проводим регламентные работы с Приват24", – говорится в сообщении.
До 10 утра 20 марта платежи в Приват24 для физических лиц будут временно недоступны, уточнили в банке.
Напомним, ПриватБанк разрешил украинцам платить за границей в любой валюте без ограничений
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное