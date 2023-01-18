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Временно исполнять обязанности главы МВД будет один из заместителей министра, его должны назначить 18 января

18 января, 2023 среда
13:38
Общество Денис Монастирский

Один из пяти заместителей министра внутренних дел Дениса Монастырского может заменить его в должности после его гибели в крушении вертолета в Броварах 18 января

Об этом "Общественному" сообщила пресс-секретарь премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Тамара Гусейнова.

Она отметила, что того, кто будет временно исполнять обязанности главы МВД, изберут на внеочередном заседании Кабмина в среду, 18 января.

"Сегодня будет внеочередное правительство, где премьер-министр и министры почтят память коллег и погибших, а также будет назначен исполняющий обязанности ( министра внутренних дел - ред. ). Больше от Кабмина и министров коммуникации до результатов расследования не будет" , – сказала она.

В то же время глава комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас в эфире телемарафона сообщил, что обязанности главы МВД будет выполнять один из пяти заместителей Монастырского. Он отметил, что новый министр внутренних дел будет избран только после согласования кандидатуры парламентским комитетом по правоохранительной деятельности и после голосования нардепов.

У Монастырского осталось пять заместителей: Богдан Драпятый, Мэри Акопян, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко.

  • 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, в результате чего погибли 16 человек, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины.

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Новости
Украина
Денис Монастирский
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