Соответствующее постановление было принято Советом министров Австрии в среду, 21 декабря, сообщает Укринформ.

Документ внес изменения в постановление федерального правительства Австрии от 11 марта этого года о временном праве на жительство для перемещенных лиц из Украины.

"Временное право на жительство действует до 4 марта 2024 года", - говорится в принятом документе.

По данным МВД Австрии, на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 90 тыс. украинцев. Около 56 тыс. из них находятся на базовом обеспечении.

Как уже сообщалось, после начала российского военного вторжения в Украину миллионы украинцев, преимущественно женщины и дети, были вынуждены искать убежища в странах ЕС. В ответ на такое развитие Евросоюз впервые в собственной истории активировал так называемую директиву временной защиты, предоставившую украинцам право легально находиться на территории ЕС, получать базовые социальные услуги и иметь право на трудоустройство.

После того, как с приближением зимы российские захватчики начали целенаправленно уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, обрекая миллионы людей на холод и тьму, ЕС начал принимать во внимание дополнительные меры для ответа на вероятный новый поток беженцев из Украины. В настоящее время значительного роста миграционных потоков из Украины в страны ЕС не происходит, вопреки намерениям и чаяниям Кремля.

Напомним, главный информационно-политический журнал Австрии Profilназвал президента Украины Владимира Зеленского "Человеком года" из-за его влияния на судьбу Украины и Запада в целом.

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