Временная следственная комиссия ВР не найдет виновных в потере Крыма, - Казарин

Об этом Казарин заявил в интервью Gazeta.ua.

По его словам, единственная цель создания этой ВСК – это политическое давление на оппозицию.

"У Владимира Зеленского почему-то есть такое желание - посадить своего главного визави Петра Порошенко. Вероятно, комиссия будет искать доказательства того, что предыдущая власть виновата в том, что произошло восемь лет назад на полуострове", - говорит Казарин.

Он подчеркнул, что отстоять остров в 2014 году не было шансов, а виновных нужно искать среди руководства страны, начиная с 1990-х годов.

"Не уверен, что в феврале 2014 года у Киева был хоть какой-то шанс отстоять полуостров. Надо понимать, какой Россия была тогда. Это была страна, продававшая всему миру нефть по $110 за баррель. Председательствующая у G8. Только что выигравшая Олимпиаду, которую сама и провела. В сознании ее вождей могло произойти так называемое головокружение от успехов. Даже если бы официальный Киев начал в Крыму сопротивляться с оружием - я не уверен, что это бы заставило Путина отступить. Факторы,приведшие к такому развитию событий, нужно искать во всей политике Украины по Крыму, начиная с 1990-х годов. Можно начать с украинских президентов, при каждом из них армию только распродавали, потому что она имела "лишнюю технику", которая досталась со времен Советского Союза. Это отношение к армии изменилось только в 2014 году", - объяснил Казарин.

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