Об этом сообщила представитель партии "Слуга Народа" Юлия Палийчук в телеграмме .

Нардепы считают, что такое решение несет коррупционные риски

"Фракция "Слуга Народа" направила правительству обращение по поводу ситуации, связанной с отменой аукционов в системе Prozorro на время военного положения. Напомним, необходимость таких изменений в Министерстве экономики Украины объясняется тем, что в условиях отключения электроэнергии не все участники торгов в системе электронных закупок могут принять участие в аукционах. Однако во фракции считают, что такое решение несет коррупционные риски", - отметила Палийчук.

Поэтому народные депутаты просят пересмотреть положения постановления, инициировав изменения к нему или предоставив разъяснения относительно стратегии минимизации коррупционных рисков через принятое решение и вступление в силу.

"Принятие указанного постановления №1495 несет ряд коррупционных рисков, а также может вызвать публичный резонанс и возможные спекуляции на указанной теме, что может негативно отразиться на уровне доверия общественности к системе Prozorro", - говорится в письме.

3 января правительство временно отменило аукционы в Prozorro. В Минэкономики рассказали , что из-за обстрелов России не все участники торгов могут участвовать в электронных аукционах.

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