В Мариуполе оккупанты начали менять указатели на российские, - городской совет
Оккупанты начали заменять украинские названия русскими на дорожных указаниях Мариуполя и его окрестностей
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. Тем временем в Мариуполе Средневековье. Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи", - говорится в сообщении.
- Российский куратор вопросов ОРДЛО Сергей Кириенко прибыл в Мариуполь для подготовки парада к 9 мая, с улиц города убирают тела погибших. По планам РФ, центром "торжеств" должен стать Мариуполь. Для этого в городе срочно убирают центральные улицы от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.
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