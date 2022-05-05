В Мариуполе оккупанты начали менять указатели на российские, - городской совет

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.



"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут. Тем временем в Мариуполе Средневековье. Жители без воды, достаточного количества пищи, медикаментов. Нет света и нормальной связи", - говорится в сообщении.

Российский куратор вопросов ОРДЛО Сергей Кириенко прибыл в Мариуполь для подготовки парада к 9 мая, с улиц города убирают тела погибших. По планам РФ, центром "торжеств" должен стать Мариуполь. Для этого в городе срочно убирают центральные улицы от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.