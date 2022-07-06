Времени для контрнаступления осталось 2-3 месяца, воевать пехотой в сезон дождей нереально - полковник СБУ Костенко
Во время дождей армия не сможет проводить активные боевые действия, поэтому нужно совершать контрнаступление в ближайшее время
Об этом военный, нардеп и полковник СБУ Роман Костенко заявил в эфире Еспресо.
"Для того чтобы что-то делать - нужно сделать соответствующие условия для наступления - это и собрать такую группировку войск, которая бы могла преобладать противника технически и по личному составу, чтобы оно было подготовлено, чтобы оно имело моральный дух идти в наступление. Это главное, я считаю. Все понимают, что гораздо легче в обороне сидеть, чем идти в атаку, а когда еще враг использует артиллерию, очень тяжело подняться и полный рост и уйти", - заявил он.
По мнению Костенко, сейчас уже необходимо делать условия для наступления на оккупантов.
"Сухого времени для наступления у нас осталось два-два с половиной месяца. Когда начнутся дожди – октябрь, конец сентября, то уже активных боевых действий не будет. Обе стороны будут переходить к
обороны, поэтому в полях сражаться, когда все залито водой, это будет не реально. Если мы хотим наступать, нам нужно делать это в эти три месяца, далее пойдут затяжные артиллерийские дуэли, когда противник будет двигаться тактически на маленьких участках местности", – отметил военный.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.4
Покупка 34.4Продажа 35.08
-
EUR
Покупка 35.14Продажа 36.23
- Актуальное
- Важное