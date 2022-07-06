Времени для контрнаступления осталось 2-3 месяца, воевать пехотой в сезон дождей нереально - полковник СБУ Костенко

Об этом военный, нардеп и полковник СБУ Роман Костенко заявил в эфире Еспресо.

"Для того чтобы что-то делать - нужно сделать соответствующие условия для наступления - это и собрать такую группировку войск, которая бы могла преобладать противника технически и по личному составу, чтобы оно было подготовлено, чтобы оно имело моральный дух идти в наступление. Это главное, я считаю. Все понимают, что гораздо легче в обороне сидеть, чем идти в атаку, а когда еще враг использует артиллерию, очень тяжело подняться и полный рост и уйти", - заявил он.

По мнению Костенко, сейчас уже необходимо делать условия для наступления на оккупантов.

"Сухого времени для наступления у нас осталось два-два с половиной месяца. Когда начнутся дожди – октябрь, конец сентября, то уже активных боевых действий не будет. Обе стороны будут переходить к

обороны, поэтому в полях сражаться, когда все залито водой, это будет не реально. Если мы хотим наступать, нам нужно делать это в эти три месяца, далее пойдут затяжные артиллерийские дуэли, когда противник будет двигаться тактически на маленьких участках местности", – отметил военный.