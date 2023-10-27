Вредят боеготовности и подрывают дисциплину: в армии Южной Кореи запретили однополые отношения
Конституционный суд Южной Кореи поддержал закон о запрете однополых отношений в армии: решение обосновали возможным ущербом боевой готовности и подрывом дисциплины
Об этом информирует BBC .
Суд пятью голосами против четырех признал конституционность статьи, хотя и не содержащей упоминания об однополых отношениях, но запрещает "анальный секс" или "любые другие непристойные действия" во время службы. За нарушение закона предусмотрено наказание в виде заключения до двух лет.
В то же время, это не касается отношений между гражданскими. В Южной Корее однополые отношения декриминализировали в 2003 году, с тех пор их не классифицируют "вредными и непристойными". Однако в стране не легализованы браки между людьми одного пола.
На решение отреагировали активисты. Они назвали его шагом назад в правах ЛГБТ-людей и осудили решение суда, заявив, что оно подпитывает насилие и дискриминацию в отношении солдат-геев.
"Мир продвинулся в направлении ликвидации дискриминации ЛГБТ, но умы конституционных судей не сделали ни одного шага вперед", - заявил глава корейского Центра по правам военнослужащих Лим Тхэ Хун.
Исследователь Amnesty International в Восточной Азии Борам Джанг добавил, что поддержание судом закона "усилило систематические неблагоприятные условия, с которыми сталкиваются ЛГБТ-люди, и рискует подстрекать или оправдывать насилие против них, как в армии, так и в повседневной жизни".
Отметим, что в Южной Корее военная служба обязательна для всех трудоспособных мужчин в возрасте от 18 до 28 лет. Они должны отслужить в армии около 20 месяцев.
- В то же время парламент Эстонии 20 июня принял закон , разрешающий двум совершеннолетним лицам заключать брак независимо от их пола.
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