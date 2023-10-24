Вредные и полезные привычки, влияющие на здоровье сердца

Здоровье сердца – самое ценное сокровище каждого человека. И, безусловно, сердце играет немаловажную роль в общем физическом самочувствии человека, обеспечивая потребности всего нашего организма.

К сожалению, в современном мире вопросы здоровья сердца становятся все более актуальными из-за растущего количества сердечно-сосудистых заболеваний и изменения в образе жизни. Без сомнения, информация и советы, предоставленные в этой статье, станут вашими надежными союзниками на пути к здоровью и долголетию.

Исследования, проводимые Global Burden of Disease (Глобальное бремя болезней) свидетельствуют о том, что количество смертельных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) постоянно растет. Так, за последние десятилетия этот показатель вырос с 12,1 миллионов в 1990 году, до 18,6 миллионов смертей в 2019 году. Украина является одним из мировых лидеров по этому показателю.

К тому же именно ССЗ является главной причиной смертности населения в нашей стране, составляющих в общей сложности 64,3%. Поэтому украинцам стоит задуматься о том, как сохранить сердце здоровым и от каких привычек стоит отказаться уже сегодня.

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Самые распространенные болезни сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются глобальной проблемой здоровья. Одними из самых распространенных болезней сердца и сосудов, которые ставят под угрозу жизнь, являются:

Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Этот недуг возникает, когда кровоснабжение сердца ограничивается вследствие засорения коронарных артерий атеросклерозом. ИБС может привести к стенокардии (боли в груди) и сердечному приступу.

Артериальная гипертензия (высокое кровяное давление). Повышенное давление крови повышает риск развития сердечных заболеваний, инсультов и других проблем с сосудами.

Цереброваскулярные заболевания (инсульты). Эти болезни касаются мозговых сосудов и могут привести к потере функций мозга, нарушениям речи и другим неврологическим проблемам.

Сердечная недостаточность – это болезнь, возникающая, когда сердце не способно должным образом предоставлять необходимое количество крови органам и тканям.

Аритмии – это нарушение сердечного ритма, включая быстрый ритм (тахикардия) и медленный ритм (брадикардия).

Факторы, негативно влияющие на здоровье сердца

Здоровье сердечно-сосудистой в значительной степени зависит от образа жизни, поэтому все должны знать факторы, наиболее негативно отражающиеся на сердце. Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗУ) выделил такие вредные привычки, которые наиболее негативно отражаются на сердце:

Сигареты и электронные курительные устройства являются одной из главных причин, влияющих на риск развития сердечных заболеваний. Курение повышает АД и способствует образованию атеросклеротических бляшек. Как отмечают эксперты ЦОС, "Безопасного курения не существует".

Алкоголь. Употребление спиртных напитков может вызвать проблемы, такие как аритмии, артериальная гипертензия и даже алкогольная кардиомиопатия, разрушающая мышцы сердца. Причинить вред здоровью может даже незначительное количество выпитого, ведь не существует безопасной степени алкоголя.

Физическая пассивность. Недостаточная активность в течение дня и сидячий образ жизни усугубляют физическую форму и способствуют увеличению лишнего веса, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Конечно, этот список неисчерпаем, но если вы сможете вычеркнуть эти негативные привычки из своей жизни, через некоторое время вы заметите, насколько лучше и свободнее себя чувствуете.

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Регулярные занятия спортом

Сердце – это мышца, потому, как другие мышцы в организме, оно нуждается в тренировке. Регулярная физическая активность помогает поддерживать и улучшать функцию сердца. Упражнения и аэробная активность укрепляют сердечную мышцу, улучшают ее способность к эффективной работе, снижать АД и уровень "плохого" холестерина, а также уменьшают риск сердечных болезней.

Однако важно помнить об умеренностях в физической активности и подбирать нагрузку в соответствии со своим уровнем физической подготовки. Прежде чем начать новую программу тренировок, всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если есть какие-либо медицинские вопросы или ограничения.

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Здоровое питание

Правильное питание оказывает значительное влияние на здоровье сердца, может снижать риск сердечных заболеваний и улучшать функцию сердца.

Прежде всего, снизьте потребление насыщенных жиров. То есть, следует ограничить продукты, содержащие много насыщенных жиров, таких как: жирное мясо, молочные продукты с высоким содержанием жира, сладости с трансжирами. Насыщенные жиры повышают уровень холестерина в крови и могут повышать риск сердечных заболеваний.

Кроме того, важно увеличить количество ненасыщенных жиров в своем рационе. Ненасыщенные жиры, в том числе омега-3, омега-6, которые находятся в рыбе, орехах и оливковом масле, оказывают положительное влияние на здоровье сердца.

Разнообразное питание с большим количеством фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобов и легких белков может обеспечить организм необходимыми питательными веществами для оптимальной работы сердца.

Уменьшение стресса

Стресс может способствовать развитию сердечных заболеваний, влиять на артериальное давление и сердечный ритм. Поэтому следует знать способы, как самостоятельно помочь себе и снизить уровень стресса, чтобы защитить сердце.

Упражнения для глубокого дыхания и релаксации, такие как медитация или йога могут помочь снизить стресс и успокоить нервную систему. Разговоры с друзьями, семьей или психологом помогают улучшить эмоциональное здоровье. Даже легкие физические упражнения или прогулка на улице положительно влияют на психоэмоциональное состояние человека.

Важно давать возможность отдыхать и восстанавливаться после каждого рабочего дня. Найдите интересное именно вам хобби, что поможет отбросить обыденность и поможет расслабиться. Разумное распределение времени между работой и отдыхом помогает снизить уровень стресса.

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