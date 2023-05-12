В письме главе Офиса президента Украины вредитель пишет, что он пенсионер и инвалид 1 группы. Однако если послушать оперативные перехваты СБУ — в вопросе государственной измены и поставке двигателей для вертолетов типа "Аллигатор" — он был вполне богатырского здоровья.

Я уже молчу, что в вопросах, как хорошо развлечься с молодыми любовницами в ночных клубах Москвы — Богуслаев мог дать фору Хью Хефнеру.

Чем же знаменит этот "Герой Украины"?

В феврале 2022 года 83-летний предатель на полную катушку готовился к войне и обстрелам родных краев. И потому бесперебойно снабжал двигатели последнего поколения ремонта вертолетов Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник". Это штурмовая авиация российских окупантов — и именно она положила в могилу тысячи украинских пехотинцев.

В феврале 2022 года 83-летний предатель на полную катушку готовился к войне и обстрелам родных краев. И потому бесперебойно снабжал двигатели последнего поколения ремонта вертолетов Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник". Это штурмовая авиация российских окупантов — и именно она положила в могилу тысячи украинских пехотинцев.

Читайте также: Богуслаев просится в Россию

Жителям Запорожья особенно будет приятно знать, что в то время, когда мужчины пошли записаться в военкоматы — Богуслаева интересовало только одно — как сделать так, чтобы спасти Путина от националистов. Не дай Бог, могут победить в Украине. А наконец, чего мы хотим от российского гражданина с 2002 года? Очень логичное поведение.

Даже в мае 2022 года, когда у нас были самые большие потери — мы теряли в лесах Изюмщины иногда по 500 воинов как раз из-за вражеской арты и авиации — старую клячу интересовал вопрос, как отправить дополнительный десяток двигателей в Россию.

Сейчас это моральное чудовище находится под арестом и проходит по делу о государственной измене.

И вот появляются новые подробности, как Вячеслав Богуслаев помогал РФ и сознательно блокировал передачу вертолета Ми-2 для нужд украинского ГУР МО. Речь шла о апреле 2022 года — и я понимаю, что этот вертолет должен пополнить наш автопарк техники после того, как рашисты сознательно сбили несколько вертолетов, которые забирали раненых из Азовстали.

"Ты расстрой РДЦ на этом вертолете. Расстрой РДЦ ( регулятор двигателя. - Ред. ), чтобы они не взлетели - и все", - говорит на записях своему подчиненному с "Мотор Сичи", когда украинские разведчики пришли к ним за вертолетом для выполнение боевых задач на фронте.

"Формуляры с моего вертолета попрячь там, бл***", - командует вполне здоровым голосом новоиспеченный "инвалид первой группы".

"Ведите жестко себя, ничего там не кланяйтесь, не просите, чтобы они знали, бл***", - советует Богуслаев, как надо разговаривать с офисом ГУР МО.

Это новое подозрение в государственной измене. И самое интересное — это прямое противодействие нашим спецслужбам, которые как раз отвечают за обменные процессы.

Читайтетакже: Нейтрализация России. Каким должен быть мир с оккупантом?

Так что совершенно ясно, почему Богуслаев решил не писать заявлений с просьбой отдать его тушку на Россию по имени Кирилла Буданова или Василия Малюка. Герой Украины с российским паспортом сделал все, чтобы качественных разведчиков и спецназовцев стало меньше. Чтобы ГУР МО было вынуждено планировать новые и новые операции по лучшим друзьям и союзникам Богуслаева на временно оккупированных территориях. Наконец, здесь еще и личная заруба из-за того критически нужного вертолета.

Богуслаев принялся решать вопросы из-за политических влияний и обратился с письмом к Андрею Ермаку. Чем вызвал к последнему новую волну вопросов: "не узурпирует ли этот человек власть"?, "почему именно он, ведь глава ОПУ не имеет полномочий на обмены". И, наконец, стандартная украинская политическая дискуссия: "Так агент Кремля Ермак, или нет?"

Поэтому вполне логично, что Богуслаев решил решить вопрос через политические влияния и обратился с письмом к Андрею Ермаку. Чем вызвал к последнему новую волну вопросов: "не узурпирует ли этот человек власть"?, "почему именно он, ведь глава ОПУ не имеет полномочий на обмены". И, наконец, стандартная украинская политическая дискуссия: "Так агент Кремля Ермак, или нет?".

Можно ли отдавать Богуслаеву России прямо сейчас. Есть вполне сознательные мысли, что предатель легко перетянет зазомбированный русским миром коллектив в РФ в Москву, где поможет РФ наладить производство дефицитных двигателей.

И подниму еще одну важную проблему.

Если Богуслаева обменяют, это будет знак, что безнаказанное зло умножается. И пусть даже мы можем получить десяток героев за него опыт деда может стать дорожной картой для других предателей. Тех, кто работает на Россию скрыто или временно скрылся за границей. Всем Портновым, Мураевым, Наумовым и т.д.

Если Богуслаева обменяют, это будет знак, что безнаказанное зло умножается. И пусть даже мы можем получить десяток героев за него опыт деда может стать дорожной картой для других предателей

Самоуверенность Богуслаева аж искрится его пренебрежением к Украине, Запорожью и сотням тысяч местных, ставших вынужденными беженцами. Этот государственный изменник со своей фирменной ухмылкой чеширского кота показывает коллегам по уму, что работать на РФ в Украине и во время пика войны не страшно. Пока не поймают ты спокойно зарабатываешь деньги, когда продаешь жизнь своих соотечественников за рубли. А когда к тебе придет СБУ с подозрениями, ты пару месяцев посидишь в СИЗО, а дальше тебя обменяют за наших заложников с той стороны фронта.

Даже так – чем больше горя ты принес Украине, чем больше пограничников и военных смог искалечить и убить – тем лучше будут твои шансы на обмен. Поэтому есть даже стимул служить оккупантам более качественно — в глазах российских кураторов ты 100% герой. И тебя спасут.

Собственно, именно из-за такого подхода к государственным предателям у российских спецслужб никогда не было проблем с вербовкой предателей в Украину. Деньги и обещание алиби решают все.

Так что мое мнение таково, что таких знаковых персонажей, как Вячеслав Богуслаев менять нельзя. Их нужно показательно судить, давать пожизненное. Всячески показывать, что "инвалид 1 группы" вполне здоров для того, чтобы совершать зло высшего уровня. Такие процессы в суде должны быть медиаподсвечены так, как в свое время судилище над Юлией Тимошенко и Юрием Луценко.

Такая наука была бы хорошей профилактикой для тех, кто работает на заводе, в суде, в университете — должность и статус, но мечтает сдать коллег на "подвал" пачками. И принести русский мир на улицы своего города. Чтобы потенциальный предатель должен сто раз подумать, прежде чем взять свои 30 серебряников.

Именно такое наказание уменьшает количество предателей и спасает жизнь наших людей. Мы слишком много прощали в 2014 году, когда сейчас война пришла убивать тех, кто тогда еще был детьми.

Специально для Еспресо

Об авторе. Марина Данилюк-Ярмолаева, обозреватель Еспресо

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.