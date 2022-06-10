Вредил суверенитету Украины и имел связи с российской ФСБ: политтехнолог Медведчука получил подозрение в госизмене
Политтехнологу нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука заочно объявили подозрение в госизмене за связи с сотрудниками ФСБ РФ, работавшими в Украине под прикрытием
Об этом сообщила СБУ в телеграмме .
"По материалам СБУ подозрение в государственной измене получил политтехнолог Медведчука. Это стало возможным сразу после заключения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, проанализировавшей массив доказательств, собранный сотрудниками Службы безопасности", - заявили в спецслужбе.
Высказывания и деятельность политтехнолога имели целью повредить суверенитеру и территориальной целостности Украины. В ходе обысков у подозреваемого изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с РФ. В частности, нашли аналитические материалы по проведению денацификации и демилитаризации Украины. Сейчас выясняют, использовали ли эти материалы при планировании полномасштабной войны РФ против Украины.
Установлено, что мужчина был связан с сотрудниками ФСБ России, действовавшими в Украине под дипломатическим прикрытием. Кроме того, политтехнолог часто участвовал в пропагандистских эфирах росСМИ и возглавлял группу экспертов.
- Лычаковский суд 18 марта суд разрешил его арестовать. А 12 апреля Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука.
- 21 мая Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Виктору Медведчуку, подозреваемого в государственной измене.
- 2 июня ДБР завершило расследование в отношении госизмены Медведчука, а дело передали в суд.
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