Об этом сообщила СБУ в телеграмме .

"По материалам СБУ подозрение в государственной измене получил политтехнолог Медведчука. Это стало возможным сразу после заключения комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, проанализировавшей массив доказательств, собранный сотрудниками Службы безопасности", - заявили в спецслужбе.

Высказывания и деятельность политтехнолога имели целью повредить суверенитеру и территориальной целостности Украины. В ходе обысков у подозреваемого изъяли вещи и документы, подтверждающие его связи с РФ. В частности, нашли аналитические материалы по проведению денацификации и демилитаризации Украины. Сейчас выясняют, использовали ли эти материалы при планировании полномасштабной войны РФ против Украины.

Установлено, что мужчина был связан с сотрудниками ФСБ России, действовавшими в Украине под дипломатическим прикрытием. Кроме того, политтехнолог часто участвовал в пропагандистских эфирах росСМИ и возглавлял группу экспертов.

Лычаковский суд 18 марта суд разрешил его арестовать. А 12 апреля Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука.

21 мая Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Виктору Медведчуку, подозреваемого в государственной измене.

2 июня ДБР завершило расследование в отношении госизмены Медведчука, а дело передали в суд.

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