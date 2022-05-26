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Вражескую понтонную переправу через Северский Донец уничтожили гаубицами М777, - Генштаб

26 мая, 2022 четверг
22:57
война с Россией

Пушка, полученная от США, попала с расстояния 20 километров, использовав всего 5 снарядов, вместо около 50, необходимых технике советского образца.

Об этом сообщает украинская служба BBC.

Заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов назвал пример применения техники, которую Украина получила в рамках международной помощи. В частности, американских гаубиц М777, которых Украина получила около ста единиц.

"Артиллерийский дивизион вооружен 155-миллиметровыми пушками М777. Расстояние от огневых позиций до района поражения почти 20 километров. Цель – переправа противника в районе населенного пункта – Белогоровка. Результат – пять прямых попаданий в понтоны и бронь танков противника", – сказал он.

Алексей Громов рассказал, что при применении во взаимодействии с радиолокационной станцией разведки указанные артиллерийские подразделения показали высокую эффективность стрельбы. Подавлять батареи противника удается с меньшим расходом боеприпасов, 10-12 снарядов, по сравнению с советскими образцами вооружения, когда потребовалось более 48 снарядов.

  • В середине мая ВСУ уничтожили понтонную переправу на Лугащнине через Северский Донец, тогда уничтожили около ста единиц техники россиян, погибли около 400 военных.

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Сиверский Донец
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