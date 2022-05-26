Об этом сообщает украинская служба BBC.

Заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов назвал пример применения техники, которую Украина получила в рамках международной помощи. В частности, американских гаубиц М777, которых Украина получила около ста единиц.

"Артиллерийский дивизион вооружен 155-миллиметровыми пушками М777. Расстояние от огневых позиций до района поражения почти 20 километров. Цель – переправа противника в районе населенного пункта – Белогоровка. Результат – пять прямых попаданий в понтоны и бронь танков противника", – сказал он.

Алексей Громов рассказал, что при применении во взаимодействии с радиолокационной станцией разведки указанные артиллерийские подразделения показали высокую эффективность стрельбы. Подавлять батареи противника удается с меньшим расходом боеприпасов, 10-12 снарядов, по сравнению с советскими образцами вооружения, когда потребовалось более 48 снарядов.

В середине мая ВСУ уничтожили понтонную переправу на Лугащнине через Северский Донец, тогда уничтожили около ста единиц техники россиян, погибли около 400 военных.

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