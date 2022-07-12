Вражескую артиллерию становится слышно меньше в прифронтовых городах Донбасса, - депутат Дружковского горсовета Довбня
Николай Довбня, депутат Дружковского горсовета, рассказал, что раньше в городе была постоянная канонада вражеских обстрелов, а сейчас напряженная тишина и слышны отзывы наших мощных выстрелов
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
Депутат Дружковского горсовета отметил, что люди, оставшиеся в прифронтовых городах, таких как Дружковка, надеются, что враг будет остановлен, а также им добавляют положительные ожидания новости о разбитых вражеских складах в разных городах, удаленных от линии фронта.
Кстати, сейчас не слышно такой мощной артиллерии с той стороны, а раньше это была непрерывная канонада, засыпали и просыпались под стрельбу пушек. Сейчас напряженная тишина, но все же тишина. , или САУ «Краб», или что-то такое, но наша артиллерия работает. Враждебная – нет», - отметил депутат горсовета.
Николай Довбня добавил, что он как человек, находящийся непосредственно у линии фронта, может подтвердить очень хорошие результаты попадания наших дальнобойных систем.
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