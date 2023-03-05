Вражеский снаряд попал в гражданский автомобиль на Харьковщине, погибли супруги
В воскресенье, 5 марта, российский артиллерийский снаряд попал в гражданский автомобиль в селе Бударки на Харьковщине, в результате чего погибла супружеская пара
Об этом сообщила Харьковская облпрокуратура.
"По данным следствия, 5 марта 2023 года российские военные произвели артиллерийский обстрел села Бударки Вовчанской громады Чугуевского района. Оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- За прошедшие сутки и утром 5 марта российская армия атаковала Чугуевский и Купянский районы, повреждены дома, образовательное учреждение и родильное отделение, погиб мужчина.
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