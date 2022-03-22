Вражеский обстрел Оболони в Киеве: произошли пожары, есть погибший и трое раненых

Об этом сообщает военная администрация Киева.

В результате авиаудара российскими оккупантами погиб один человек. Еще трое получили ранения.



Ранее ГСЧС сообщила в своем Telegram-канале о пожаре в результате вражеского обстрела.



Сообщение о происшествии поступило ГСЧС 22 марта в 13:10. По предварительным данным, загорелись грузовик и два здания. Пожар был локализован в 14:38 и ликвидирован в 15:00.



На месте работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Противовоздушная оборона Киева сбила российскую ракету "Точка-У" над районом Оболонь.

В Киеве из-за попадания обломков вражеского снаряда произошел пожар в многоэтажке, продолжается эвакуация жителей

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb