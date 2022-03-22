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Обновлено

Вражеский обстрел Оболони в Киеве: произошли пожары, есть погибший и трое раненых

22 мартa, 2022 вторник
19:30
война с Россией

На Оболони в Киеве в результате обстрела российскими оккупантами горели два здания и грузовик, есть пострадавшие

Об этом сообщает военная администрация Киева.
В результате авиаудара российскими оккупантами погиб один человек. Еще трое получили ранения.

Ранее ГСЧС сообщила в своем Telegram-канале о пожаре в результате вражеского обстрела.

Сообщение о происшествии поступило ГСЧС 22 марта в 13:10. По предварительным данным, загорелись грузовик и два здания. Пожар был локализован в 14:38 и ликвидирован в 15:00.

На месте работали 4 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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