Об этом сообщил Игорь Парубец, глава Черкасской ОВА.

"Два "шахеда" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали. И это самое главное. Никаких фото и видео. Не помогайте врагу!"- пишет Парубец в телеграм.

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