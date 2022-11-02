Вражеский дрон ударил по объекту инфраструктуры Черкасской области
В ночь на 2 ноября российские дроны-камикадзе "Шахед-136" атаковали Черкасскую область
Об этом сообщил Игорь Парубец, глава Черкасской ОВА.
"Два "шахеда" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали. И это самое главное. Никаких фото и видео. Не помогайте врагу!"- пишет Парубец в телеграм.
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