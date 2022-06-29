Вражеский беспилотник дважды сбросил взрывное устройство на Сумщину

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодняшний день был "горячим" и очень громким в нашем пограничном. К сожалению, произошло хуже всего: мы потеряли людей. Двое - погибли. Трое - ранены", - говорится в сообщении.

По Краснопольскому и Миропольскому общинам выпустили 20 ракет с вертолетов, которые не пересекали линию государственной границы. После этого по Краснопольщине ударили из "Града" и САУ. Также вели огонь из пулеметов и станкового гранатомета. Обстрелы продолжались в течение дня.

После полудня на одно из сел Великописаревской общины беспилотник сбросил взрывное устройство. Около 20:00 ситуация повторилась.

"Я благодарю каждого героя, кто в этих непростых условиях мужественно защищает нашу землю. Каждой семье, потерявшей сегодня свою родную кровиночку - сострадание и безграничная благодарность. Раненым - быстрого и легкого выздоровления. Уверен, наши врачи сделают все возможное для этого", - написал Живицкий.

26 июня российские военные 26 июня выпустили более 150 снарядов и мин по четырем общинам Сумской области.

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