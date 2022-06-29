Вражеский беспилотник дважды сбросил взрывное устройство на Сумщину
На одно из сел Сумской области российский беспилотник дважды сбросил взрывное устройство
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодняшний день был "горячим" и очень громким в нашем пограничном. К сожалению, произошло хуже всего: мы потеряли людей. Двое - погибли. Трое - ранены", - говорится в сообщении.
По Краснопольскому и Миропольскому общинам выпустили 20 ракет с вертолетов, которые не пересекали линию государственной границы. После этого по Краснопольщине ударили из "Града" и САУ. Также вели огонь из пулеметов и станкового гранатомета. Обстрелы продолжались в течение дня.
После полудня на одно из сел Великописаревской общины беспилотник сбросил взрывное устройство. Около 20:00 ситуация повторилась.
"Я благодарю каждого героя, кто в этих непростых условиях мужественно защищает нашу землю. Каждой семье, потерявшей сегодня свою родную кровиночку - сострадание и безграничная благодарность. Раненым - быстрого и легкого выздоровления. Уверен, наши врачи сделают все возможное для этого", - написал Живицкий.
- 26 июня российские военные 26 июня выпустили более 150 снарядов и мин по четырем общинам Сумской области.
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